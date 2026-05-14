El Consejo Profesional de Catalunya Ràdio ha cuestionado nuevamente a un invitado de El Matí de Catalunya, dirigido y conducido por Ricard Ustrell. “De nada sirvieron las quejas de hace dos meses sobre la presencia de este opinador en este programa”, señalan los trabajadores sobre Salvador Sostres, quien ha pisado los estudios de la emisora para opinar, en este caso, sobre la polémica rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El texto recuerda que, “en su momento” ya se rechazó que la radio nacional acogiera a un personaje “misógino” con opiniones de “calidad discutible”. “En esta ocasión ha negado que el presidente del Real Madrid hiciera comentarios machistas en su intervención”, apunta el Consejo Profesional en el comunicado.

“En definitiva”, concluye el comunicado, “Salvador Sostres hace bandera de unos valores que deberían estar lejos de esta emisora”. “Si el 8 de marzo la Corporación pinta de lila el portal corporativo, tiene un programa como ‘Les dones i els dies’ y procura una presencia equitativa en antena de mujeres y hombres, se entiende que quiere fomentar una sociedad justa. Entonces –se preguntan los trabajadores–, ¿qué hace Salvador Sostres ensuciando los micrófonos públicos?”.

Salvador Sostres | Rocabert, Mar (ACN)

La nueva polémica llega después de que Florentino Pérez anunciara un adelanto electoral en la rueda de prensa polémica. El mandatario blanco ha recibido numerosas críticas tras cargar contra la prensa con actitud arrogante y machista; llamó ‘niña’ a una periodista y cuestionó sus conocimientos futbolísticos.

Recuerdan el caso de Rubiales

El mismo comunicado recuerda que los trabajadores de la radio ya cancelaron la presencia del expresidente de la RFEF Luís Rubiales, alertando del “peligro de vulnerar el libro de estilo invitando a un condenado por agresión sexual”. “Unos temores fundamentados que un mes después el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) reprendió a Ustrell”, sentencian.