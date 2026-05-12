Marian Rojas Estapé alerta sobre la salud mental: Si tienes ansiedad permanente, estás a un paso de la depresión

Tu cuerpo no está diseñado para vivir en una guerra que no existe. Si te despiertas ya cansado, repasando una lista infinita de problemas que aún no han pasado, estás activando una bomba de relojería interna que la ciencia ya tiene identificada.

La reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé ha dado la voz de alarma sobre un fenómeno que afecta a millones de profesionales en pleno 2026. No es solo cansancio, es algo mucho más profundo: la ansiedad permanente.

Seguro que te suena esa sensación de tener el pecho apretado o la mente saltando de una catástrofe a otra. (Tranquilo, a nosotros también nos pasa cuando el ritmo de la oficina nos supera y olvidamos respirar).

La «puerta deslizante» de la que nadie te avisa

La doctora Estapé utiliza una metáfora inquietante pero necesaria. Define la ansiedad mantenida en el tiempo como la puerta deslizante hacia la depresión. Es un paso sutil, casi imperceptible, donde el estrés deja de ser una respuesta puntual para convertirse en tu identidad.

Cuando vives en modo alerta, tu cerebro secreta cortisol de forma masiva. El problema surge cuando este pico de hormona no baja nunca. Estás inundando tus neuronas en un ácido que, a la larga, acaba por desconectar tu capacidad de sentir placer.

El peligro real no es tener un mal día o una semana de mucha presión. El verdadero riesgo es normalizar el sufrimiento. Si crees que vivir angustiado es «lo normal para alguien de mi edad», estás abriendo esa puerta de par en par.

Por qué tu cerebro te engaña con el futuro

Marian Rojas Estapé es clara: el 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Aun así, tu cuerpo no sabe distinguir entre un león que te persigue y un correo electrónico de tu jefe que imaginas que será negativo.

Para tu sistema nervioso, la amenaza es real. Al imaginar el peor escenario posible, segregas la misma química que si estuvieras en peligro de muerte. Es un desgaste energético brutal que acaba por agotar tus reservas de serotonina y dopamina.

Esta intoxicación por cortisol afecta directamente a tu corteza prefrontal. Es la zona del cerebro encargada de resolver problemas, de la atención y de la empatía. Si está bloqueada por la ansiedad, dejas de ser creativo y te vuelves puramente reactivo.

El síntoma físico que ignoras frente al espejo

La ansiedad no solo pasa en tu cabeza; se manifiesta en tu inflamación corporal. Rojas Estapé insiste en que un cerebro estresado acaba enfermando el cuerpo. Desde problemas digestivos hasta dolores musculares crónicos o caída del cabello.

¿Te has fijado que podrías resfriarte justo cuando tienes un descanso? Esto es porque tu sistema inmune estaba aguantando bajo el comando del estrés y, al bajar la guardia, colapsa. Tu organismo también lo nota en una pérdida de vitalidad general que podrías evitar con una gestión emocional diferente.

El antídoto contra el exceso de cortisol no es hacer más cosas, sino aprender a frenar. El descanso no es un lujo, es una inversión en tu salud mental a largo plazo que cerraría el paso a enfermedades más graves. La psiquiatra subraya que la clave está en entender cómo funciona nuestro mundo interior.

Cómo cerrar la puerta a la depresión hoy mismo

La solución que propone Estapé comienza por la educación emocional. Necesitas herramientas para bajar esos niveles de alerta. El primer paso es identificar qué personas o situaciones actúan como tus «vampiros de energía» o detonantes de ansiedad.

El ejercicio físico es otro pilar fundamental. No se trata de estética, sino de química. Al moverte, tu cuerpo metaboliza el exceso de cortisol y genera endorfinas que actúan como un bálsamo natural para tu cerebro inflamado.

También es vital trabajar la atención plena. En un mundo hiperconectado, donde las pantallas nos bombardean con dopamina barata, recuperar el control de hacia dónde miras es un acto de rebeldía y de salud absoluta para evitar la depresión.

No subestimes el poder de los vínculos humanos. Buscar a esa «persona vitamina» que te escucha sin juzgar y que te hace sentir seguro es la mejor terapia preventiva que existe. El contacto humano reduce el estrés de forma inmediata.

El cambio de hábito para mañana por la mañana

Si quieres comenzar a revertir este proceso, intenta no mirar el móvil durante los primeros 20 minutos del día. No dejes que las urgencias de los demás invadan tu mente antes de que hayas podido conectar contigo mismo.

Notarás que la sensación de urgencia disminuye. Al dar a tu cerebro un inicio de jornada tranquilo, le estás enviando la señal de que no hay leones cerca. Estás protegiendo tu «puerta deslizante» y manteniéndola cerrada bajo llave.

Es fascinante ver cómo la psiquiatría moderna nos devuelve a las cosas básicas: respirar, conectar y entender. La ciencia nos confirma que tenemos el poder de reconfigurar nuestra respuesta al miedo, pero requiere voluntad diaria.

¿Vas a permitir que una preocupación que probablemente nunca pasará te robe la alegría de hoy?

Recuerda que tu mente es el jardín más importante que cuidarás en tu vida.