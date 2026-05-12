Marian Rojas Estapé alerta sobre la salut mental: Si tens ansietat permanent, estàs a un pas de la depressió

El teu cos no està dissenyat per viure en una guerra que no existeix. Si et despertes ja cansat, repassant una llista infinita de problemes que encara no han passat, estàs activant una bomba de rellotgeria interna que la ciència ja té identificada.
La reconeguda psiquiatre Marian Rojas Estapé ha donat la veu d’alarma sobre un fenomen que afecta milions de professionals en ple 2026. No és només cansament, és una cosa molt més profunda: l’ansietat permanent.
Segur que et sona aquesta sensació de tenir el pit estret o la ment saltant d’una catàstrofe a una altra. (Tranquil, a nosaltres també ens passa quan el ritme de l’oficina ens supera i oblidem respirar).
La “porta lliscant” de la qual ningú t’avisa
La doctora Estapé utilitza una metàfora inquietant però necessària. Defineix l’ansietat mantinguda en el temps com la porta lliscant cap a la depressió. És un pas subtil, gairebé imperceptible, on l’estrès deixa de ser una resposta puntual per convertir-se en la teva identitat.
Quan vius en mode alerta, el teu cervell secreta cortisol de forma massiva. El problema sorgeix quan aquest pic d’hormona no baixa mai. Estàs inundant les teves neurones en un àcid que, a la llarga, acaba per desconnectar la teva capacitat de sentir plaer.
El perill real no és tenir un dia dolent o una setmana de molta pressió. El veritable risc és normalitzar el patiment. Si creus que viure angustiat és “el normal per a algú de la meva edat”, estàs obrint aquesta porta de bat a bat.
Per què el teu cervell t’enganya amb el futur
Marian Rojas Estapé és clara: el 90% de les coses que ens preocupen mai arriben a succeir. Tot i això, el teu cos no sap distingir entre un lleó que et persegueix i un correu electrònic del teu cap que imagines que serà negatiu.
Per al teu sistema nerviós, la amenaça és real. En imaginar el pitjor escenari possible, segregues la mateixa química que si estiguessis en perill de mort. És un desgast energètic brutal que acaba per esgotar les teves reserves de serotonina i dopamina.
Aquesta intoxicació per cortisol afecta directament la teva escorça prefrontal. És la zona del cervell encarregada de resoldre problemes, de l’atenció i de l’empatia. Si està bloquejada per l’ansietat, deixes de ser creatiu i et tornes purament reactiu.
El símptoma físic que ignores davant del mirall
L’ansietat no només passa al teu cap; es manifesta en la teva inflamació corporal. Rojas Estapé insisteix que un cervell estressat acaba emmalaltint el cos. Des de problemes digestius fins a dolors musculars crònics o caiguda del cabell.
T’has fixat que et podríes refredar just quan tens un descans? Això és perquè el teu sistema immune estava aguantant sota el comandament de l’estrès i, en baixar la guàrdia, col·lapsa. El teu organisme també ho nota en una pèrdua de vitalitat general que podries evitar amb una gestió emocional diferent.
L’antídot contra l’excés de cortisol no és fer més coses, sinó aprendre a frenar. El descans no és un luxe, és una inversió en la teva salut mental a llarg termini que tancaria el pas a malalties més greus. La psiquiatre subratlla que la clau està en entendre com funciona el nostre món interior.
Com tancar la porta a la depressió avui mateix
La solució que proposa Estapé comença per l’educació emocional. Necessites eines per baixar aquests nivells d’alerta. El primer pas és identificar quines persones o situacions actuen com els teus “vampirs d’energia” o detonants d’ansietat.
L’exercici físic és un altre pilar fonamental. No es tracta d’estètica, sinó de química. En moure’t, el teu cos metabolitza l’excés de cortisol i genera endorfines que actuen com un bàlsam natural per al teu cervell inflamat.
També és vital treballar l’atenció plena. En un món hiperconnectat, on les pantalles ens bombardegen amb dopamina barata, recuperar el control de cap a on mires és un acte de rebel·lia i de salut absoluta per evitar la depressió.
No subestimis el poder dels vincles humans. Buscar aquella “persona vitamina” que t’escolta sense jutjar i que et fa sentir segur és la millor teràpia preventiva que existeix. El contacte humà redueix l’estrès de forma immediata.
El canvi d’hàbit per a demà al matí
Si vols començar a revertir aquest procés, intenta no mirar el mòbil durant els primers 20 minuts del dia. No deixis que les urgències dels altres invadeixin la teva ment abans que hagis pogut connectar amb tu mateix.
Notaràs que la sensació d’urgència disminueix. En donar al teu cervell un inici de jornada tranquil, li estàs enviant el senyal que no hi ha lleons a prop. Estàs protegint la teva “porta lliscant” i mantenint-la tancada sota clau.
És fascinant veure com la psiquiatria moderna ens retorna a les coses bàsiques: respirar, connectar i entendre. La ciència ens confirma que tenim el poder de reconfigurar la nostra resposta a la por, però requereix voluntat diària.
Vas a permetre que una preocupació que probablement mai passarà et robli l’alegria d’avui?
Recorda que la teva ment és el jardí més important que cuidaràs a la teva vida.