Adéu al blanc i negre: els 5 vestits virals de Zara i Mango que estan esgotant les expertes perquè estilitzen i fan cara de bon temps

Siguem clars: el negre i el blanc mai fallen, però aquesta primavera el cos ens demana color. Després de passar l’hivern sota tons apagats, la moda ens proposa un canvi radical i nosaltres estem desitjant sumar-nos a aquesta explosió d’energia.
No és només una qüestió d’estètica o de seguir el que diuen les passarel·les de París. És una qüestió d’actitud pura. La ciència ho diu i el nostre mirall ho confirma cada matí: portar colors vibrants ens canvia l’humor de forma immediata. És el que les expertes anomenen ja com a “dopamine dressing” o vestir-se per ser feliç.
Hem recorregut virtualment i física els passadissos de Zara, Mango i H&M per trobar aquestes peces clau que t’estalviaran el drama del “què em poso” cada matí davant de l’armari. Són vestits que no només busquen el color per el color, sinó que han estat dissenyats per fer-nos sentir afavorides, poderoses i còmodes sense esforç.
L’efecte “oceà” de Zara: el blau que voldràs portar a tot arreu
La primera joia de la corona la signa Zara i és, senzillament, espectacular. Es tracta d’un disseny midi amb un escot drapat que fa meravelles a la zona del pit i uns tirants fins que deixen una esquena al descobert amb un joc de tires que eleva el disseny a una altra categoria (sí, nosaltres també hem tingut un “flechazo”).
El color és un blau vibrant i profund que ens transporta directament a les cales de Menorca o a les aigües de Grècia. Per només 35,95 euros, tens una peça que funciona igual de bé amb unes espardenyes de cunya que amb unes ballarines planes per anar a l’oficina amb un aire fresc i professional.
Els detalls a l’esquena són la gran clau d’aquest 2026. Si el portes amb el cabell recollit en un monyo desfet o una trena lateral, aconseguiràs aquest aire “chic” sense semblar que t’has passat hores davant del mirall. És la compra intel·ligent per excel·lència d’aquest mes de maig.
És d’aquells vestits que sents com el teixit flueix amb cada passa que dones per l’asfalt. El tall midi segueix sent el rei de la temporada perquè estilitza la silueta sense marcar on no toca, sent la solució ideal per a les setmanes on el termòmetre comença a pujar i la roba ajustada es torna una tortura.
El romanticisme del rosa i el truc del “nido de abeja”
Si busques una opció una mica més estructurada però igual de cridanera, el segon fitxatge de Zara és per a tu. Un vestit rosa amb detalls brodats perforats que respira luxe silenciós per cada costura. Però el millor secret d’aquest disseny no és el color, sinó la tecnologia que amaga a la part posterior.
Incorpora un panell elàstic tipus nido de abeja a l’esquena que s’adapta a la teva silueta com si fos una segona pell feta a mida. Costa 55,95 euros, i t’asseguro que cada cèntim val la pena per la llibertat de moviments que ofereix. És el vestit perfecte per a una comunió o un dinar especial on vols anar impecable.
El rosa fúcsia barrejat amb tons més suaus és el color de la temporada per excel·lència. Ens aporta aquesta llum a la cara tan necessària quan encara no hem tingut temps de prendre el sol a la platja. Combinat amb una blazer blanca les nits més fresques, és un look que no falla mai.
Mango i l’oda a les flors que no sembla un tòpic
Ja ho deia la mítica Miranda Priestly: “Flors per a la primavera? Quina novetat”. Però aquest disseny de Mango ens ha fet canviar d’opinió radicalment. És un estampat floral sofisticat en tons rosa i vermell que trenca amb els estampats cursis de tota la vida.
Té un coll de pic molt afavoridor i uns tirants elegants que el converteixen en l’opció guanyadora per a sopars romàntics o sortides nocturnes. El preu és de 69,99 euros, una inversió una mica més alta però totalment justificada pel seu tall entallat que dibuixa unes corbes perfectes.
No tinguis por de la combinació rosa i vermell. El que abans es considerava un error de moda, ara és la marca d’identitat de les dones que més en saben d’estil i tendències. Amb unes sandàlies de taló fi i minimalista, et convertiràs en la convidada més buscada de qualsevol esdeveniment.
L’aposta més atrevida: el groc mantega i el detall del fular
Si ets de les que prefereix no passar desapercebuda, atenció a aquesta proposta de Mango. Han llançat un vestit recte amb un estampat de zebra sobre un fons groc mantega (el color oficial i absolut d’aquest 2026). I per si no fos prou especial, inclou un fular a joc per al coll.
Aquest detall del fular ens transporta a les dives del cinema dels anys 50, però amb un punt modern i trencador. Per 49,99 euros, tindràs la peça més especial del teu fons d’armari. Queda increïble amb unes sandàlies negres molt senzilles per deixar que el vestit porti tota la veu cantant.
El groc mantega és un color amb un superpoder: potencia el bronzejat de forma gairebé artificial. Encara que estiguis una mica pàl·lida després de l’hivern, la calidesa d’aquest to et farà veure molt més radiant de forma instantània. És pura màgia visual per al nostre rostre.
Aquest disseny sense mànigues és la solució ideal per als dies de calor intensa a la ciutat. El tall recte permet que la pell respiri mentre tu camines amb total seguretat per l’asfalt, sense haver de patir per si la roba s’enganxa o et fa sentir incòmoda.
La frescor del cotó i les mànigues globus a H&M
No ens podíem oblidar de H&M, que ens porta l’opció més “comfy” i divertida de la llista. Un vestit de cotó fresquíssim amb coll de volant, una petita obertura en pic i les famoses mangas globo que portem veient a totes les passarel·les i que donen un aire juvenil i modern.
És voluminós, alegre i costa només 32,99 euros. És la típica compra de la qual t’alegraràs cada vegada que te la posis. Les costures fruncides sota el maluc donen un moviment espectacular en caminar, ideal per a aquests dies on vols anar estilosa però molt relaxada.
L’algodó és, sens dubte, el millor amic de la nostra pell quan el sol comença a picar de veritat. Aquest disseny t’ofereix la llibertat que necessites per a un dia de compres o una tarda de turisme, mantenint un punt de sofisticació gràcies als seus punys anvis i el detall de la llaçada.
Per què has d’apostar pel color vitamina ara mateix?
L’error més gran que podem cometre és esperar a les rebaixes de juliol per comprar els bàsics de color. Aquests dissenys de Zara i Mango tenen un factor viral tan elevat que difícilment arribaran amb stock a les setmanes de descomptes. Si t’agrada, el moment és ara.
Tenir un vestit acolorit a l’armari és com tenir una assegurança contra la cara cansada. El color actua com un reflector de llum natural, dissimulant les ulleres i aportant una energia que el negre o el gris mai et podran donar durant els mesos de bon temps.
A més, la versatilitat d’aquestes cinc peces és absoluta i total. La mateixa faldilla que portes amb unes vambes blanques pel matí, es transforma amb un collaret potent i unes sandàlies de tires per un sopar de divendres. L’estalvi i l’estil van de la mà si saps triar bé les teves peces clau.
La primavera-estiu 2026 va de celebrar la vida, l’exterior i, sobretot, a nosaltres mateixes sense por a destacar. Deixa els tons foscos per quan torni el fred i atreveix-te a ser la taca de color en un món de grisos. T’asseguro que, un cop comencis a portar aquests colors, no voldràs tornar a la sobrietat.
T’imagines ja estrenant el vestit blau de Zara i unes espardenyes prenent una copa al sol? Nosaltres ja estem fent el clic a la cistella de la compra abans que s’esgotin les talles. Ens veiem als carrers, plenes de llum i de color!