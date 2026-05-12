El castell més ben conservat d’Espanya: del segle XV, fet de maó i amb galeries subterrànies

Segurament quan penses en un castell, la teva ment dibuixa blocs de pedra grisa i murs freds. Però existeix un lloc a Segòvia que trenca tots els esquemes de l’arquitectura militar espanyola i t’obliga a fregar-te els ulls.
Parlem d’una fortalesa que no sembla construïda per a la guerra, sinó per presumir. El Castell de Coca és, sens dubte, l’exemple més grandiós de l’art gòtic-mudejar al nostre país. (Sí, nosaltres també ens preguntem com continua tan perfecte després de 500 anys).
Construït íntegrament en maó, aquest monument del segle XV desafia la lògica de les fortaleses tradicionals. No és només una construcció; és un espectacle visual de filigranes i formes geomètriques que et deixarà sense paraules només creuar el seu pont.
Un fossat que talla l’alè i defenses de pel·lícula
El primer que t’impacta en arribar no són les seves torres, sinó el fossat descomunal que envolta l’estructura. No busquis aigua; aquest fossat està sec, però la seva profunditat i la inclinació dels seus murs et fan sentir diminut des del primer segon.
A diferència d’altres castells que aprofiten turons o rics, el de Coca es va aixecar sobre un terreny pla. Per això, el seu sistema defensiu va haver de ser extraordinàriament enginyós. Tot aquí està pensat perquè l’enemic s’ho pensés dues vegades abans de fer el primer pas.
El maó no va ser una elecció per falta de mitjans, sinó una declaració d’estil. En ser un material més flexible que la pedra, va permetre als mestres d’obra crear decoracions que semblen encaix tèxtil. És l’elegància aplicada a la guerra més pura.
El secret sota terra: Galeries i passadissos ocults
Si l’exterior et sembla impressionant, prepara’t per al que amaga el subsol. El Castell de Coca compta amb una xarxa de galeries subterrànies que servien per a la vigilància i el moviment discret de les tropes durant els setges.
Caminar per aquests passadissos és experimentar una baixada de temperatura immediata i un silenci que sobrecoll i ens transporta al segle XV. És el lloc on la història se sent a la pell. (Et recomanem portar calçat còmode, perquè les escales de caragol són autèntiques màquines de fer bessonada).
Aquestes galeries connecten punts estratègics de la fortalesa i permeten entendre per què va ser considerat inexpugnable en la seva època. Cada racó està dissenyat per a l’emboscada perfecta, encara que avui només serveixi per capturar la foto amb més ‘likes’ del teu viatge.
Tip d’expert: No et perdis la Sala dels Jocs. La seva acústica és tan perfecta que podries escoltar un xiuxiueig d’una punta a l’altra de l’estança. És una meravella de l’enginyeria medieval.
La Torre de l’Homenatge: El mirador del cavaller
Pujar a la Torre de l’Homenatge és una obligació moral. Des del més alt, la vista del mar de pins que envolta la localitat de Coca és senzillament imbatible. És el moment de sentir-te l’amo de la meseta per uns minuts.
A l’interior de la torre podràs veure pintures murals amb motius geomètrics que han sobreviscut miraculosament al pas del temps. La conservació és tan bona que costa creure que estiguem davant d’un edifici que va veure néixer i morir imperis.
El que més ens agrada d’aquest castell és que no és una ruïna romàntica. És un edifici viu, orgullós i extremadament fotogènic. Cada angle ofereix una perspectiva diferent on el color rogenc del maó contrasta amb el cel blau de Castella de forma magistral.
Per què el teu pressupost de cap de setmana no patirà
Fer aquesta escapada és una de les decisions més intel·ligents que pots prendre aquest maig de 2026. L’entrada és sorprenentment barata per al volum d’història que consumiràs, i el poble de Coca ofereix una gastronomia de la zona que és per plorar d’alegria.
El benefici per a la teva butxaca és clar: pel preu d’un sopar ràpid a la ciutat, aquí tens una jornada completa de cultura, aire pur i el millor pastoret que hagis tastat en molt de temps. És el pla rodó per desconnectar del soroll urbà.
A més, en estar a poc més d’una hora de Madrid i molt a prop de Segòvia capital, pots anar i tornar en el dia sense necessitat de gastar en hotels si vas amb el temps just. Encara que nosaltres recomanem quedar-se a veure el capvespre sobre els murs del castell.
L’error que cometen la majoria dels visitants
Molts arriben al castell, es fan la foto exterior i se’n van. És l’error definitiu. L’ànima de Coca és al seu interior, al pati d’armes i en la sensació d’estar dins d’una fortalesa que mai va ser presa per la força.
Un altre fall comú és no prestar atenció a l’entorn. Els voltants del castell són ideals per a un passeig tranquil abans de dinar. La barreja de natura i arquitectura defensiva crea un ecosistema de pau que és difícil de trobar en altres monuments nacionals.
La capacitat d’anàlisi d’un bon viatger es nota en els detalls. Fixa’t en els remats dels merlets i en com el maó canvia de color segons la posició del sol. És una classe magistral d’estètica que et farà valorar molt més el nostre patrimoni.
Atenció: El castell tanca en dates puntuals per esdeveniments o manteniment. Consulta sempre la web oficial abans de sortir de casa per no trobar-te amb el pont llevadís pujat.
Un viatge al cor del llinatge dels Fonseca
Aquest castell no existiria sense l’ambició de la família Fonseca, que va voler demostrar el seu estatus a través d’aquesta obra mestra. Entendre el context social del segle XV espanyol és molt més fàcil quan veus el luxe que envolia els nobles de l’època.
La història dels seus murs està lligada a traïcions, aliances i un profund amor per l’art. No és només un munt de maons; és el testament d’una era on l’aparença era tan important com la força bruta de les espases.
Visitar-lo ara, el 2026, et permet gaudir d’unes instal·lacions millorades i una senyalística que fa que la visita sigui fluida i educativa sense resultar pesada. És el Marroc espanyol en ple cor de Castella.
Continuaràs conformant-te amb veure les fotos d’altres o seràs tu qui creuarà el fossat més famós de Segòvia aquest cap de setmana?
A vegades, el millor portal al passat és a menys de 100 quilòmetres del teu sofà.