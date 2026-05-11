Demà dilluns, 11 de maig, Lidl posa a la venda aquesta eina per netejar el jardí sense esforç a un preu irresistible

Amb l’arribada del bon temps, mantenir el jardí en condicions és una prioritat per a molts, i Lidl té preparada una eina que pot resoldre d’una vegada el problema de les males herbes i el retall de vores. Aquest dilluns 11 de maig arriba a les botigues la desbrossadora de gasolina Parkside, a 94,99 euros.
No és un aparell d’usar i llençar: estem parlant d’una eina de gasolina amb motor de 2 temps de baixa vibració, 1,8 CV de potència i fins a 1,35 kW, que permet treballar durant sessions llargues sense que la màquina es queixi. L’encesa és electrònica amb arrencada de tirador, cosa que facilita molt l’inici de la feina en comparació amb els sistemes més tradicionals.
Desbrossadora i tallavores en una sola màquina
La Parkside de Lidl no és només una desbrossadora: incorpora una fulla de tres dents per atacar matolls i males herbes més dures, i també inclou una bobina de doble fil amb sistema automàtic, perfecta per retallar la vora de la gespa o perfilar zones on la fulla no arriba. Amb un sol aparell es cobreixen dues funcions que normalment requereixen dues eines diferents.
Fàcil de transportar i guardar
Un dels detalls pràctics que marca la diferència és el manillar divisible: es pot desmuntar sense eines, cosa que redueix el volum de l’aparell per guardar-lo en un magatzem o maleter sense complicacions. A més, inclou un arnès que distribueix el pes durant l’ús, reduint la fatiga en sessions de treball llargues.
Un preu competitiu per a una màquina de gasolina
A 94,99 euros, la desbrossadora Parkside de Lidl es posiciona molt per sota del preu habitual de màquines similars en ferreteries i grans superfícies especialitzades, on aquest tipus d’eina de gasolina sol costar entre 130 i 200 euros o més. Disponible des del dilluns 11 de maig, a les botigues físiques mentre hi hagi estoc.