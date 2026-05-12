La escapada ideal cerca de Barcelona: el pueblo que celebra la feria de brujas con visitas teatralizadas y una macrotirolina

Tienes un plan a menos de una hora de casa que parece sacado de una serie de Netflix. Si este fin de semana te quedas en la ciudad, te perderás la oportunidad de sobrevolar un reino de leyendas a toda velocidad.

Hablamos de Cabrera d’Anoia. Este pequeño municipio ha decidido que las ferias medievales de siempre ya no son suficientes y ha montado un despliegue de misticismo y adrenalina que está colapsando los grupos de WhatsApp.

Se trata de su ya mítica Feria de las Brujas. (Sí, nosotros también pensábamos que sería otro mercado de artesanía más, pero la realidad es mucho más salvaje y divertida).

El salto al vacío que no esperabas

Lo que diferencia esta feria de cualquier otra en Cataluña es su macrotirulina. No es un juego de niños; es una instalación que te permite cruzar el paisaje escarpado del pueblo sintiendo el viento en la cara mientras abajo pasa toda la magia.

Es la combinación perfecta: el miedo ancestral a las brujas y el vértigo moderno de un deporte de aventura. Cabrera d’Anoia utiliza su orografía única para que los visitantes experimenten lo que, según la leyenda, sentían las brujas al volar hacia sus aquelarres.

El impacto visual es brutal. Imagina bajar por un cable de acero mientras ves el mercado esotérico desde el aire y escuchas los tambores de las visitas teatralizadas que recorren las calles empedradas de la villa.

Cuevas, teatro y secretos bajo tierra

Pero no todo pasa en el aire. El verdadero «secreto» de esta feria se encuentra en sus visitas guiadas a las cuevas naturales del municipio. Son espacios que normalmente están cerrados al público y que solo se abren durante este fin de semana.

Actores profesionales interpretan personajes históricos y mitológicos que te acompañan al interior de la tierra. Te contarán historias de persecuciones, remedios naturales y rituales que se practicaban en estos mismos rincones hace siglos.

La atmósfera está tan cuidada que, por momentos, olvidas que tienes el coche aparcado a dos calles. Es una inmersión total que consigue que el visitante conecte con el pasado de la comarca de l’Anoia de una forma casi hipnótica.

El mercado donde tu bolsillo querrá pecar

Una vez recuperes el aliento después de la tirolina, te espera el mercado artesanal. Aquí no hay productos industriales disfrazados; la organización ha filtrado los expositores para ofrecer auténtica cosmética natural, joyería esotérica y gastronomía local.

Podrás encontrar desde pociones (licores artesanales muy potentes) hasta amuletos hechos a mano con piedras de la zona. Es el lugar ideal para comprar ese regalo diferente o simplemente para darte un capricho que no encontrarás en ningún centro comercial de Barcelona.

Lo que más nos gusta es el ambiente familiar. A pesar de la temática oscura, hay talleres para niños donde aprenden a identificar plantas medicinales, alejándolos por unas horas de las pantallas y conectándolos con la naturaleza.

Es muy importante tener en cuenta que el estacionamiento en el pueblo es limitado debido a la gran afluencia de gente. Se recomienda llegar antes de las 10:00 para evitar atascos en los accesos principales y disfrutar del día sin estrés.

Por qué este evento es el «anti-estrés» definitivo

En este 2026 tan digitalizado, escapar a un lugar donde se celebra lo invisible es una terapia necesaria. Caminar entre gente disfrazada, oler el incienso y sentir la adrenalina de la macrotirulina ayuda a resetear el cerebro del estrés laboral.

Cabrera d’Anoia ha sabido explotar su patrimonio de una forma inteligente. No es solo turismo, es una experiencia sensorial completa. El beneficio para tu salud mental de pasar un día rodeado de naturaleza y fantasía es incalculable.

Además, es una oportunidad de oro para los amantes de la fotografía. Los contrastes entre los colores del bosque y los trajes de las brujas generan un material para Instagram que despertará muchas envidias el lunes en la oficina.

Logística: Cómo llegar y qué no olvidar

Llegar es extremadamente fácil desde Barcelona. Solo tienes que tomar la A-2 o la B-224 según tu punto de origen. En unos 50 minutos estarás en otro mundo. Asegúrate de llevar calzado cómodo; aunque vayas a la feria, el terreno de Cabrera invita a caminar.

No olvides revisar los horarios de las representaciones teatrales. Suelen hacerse en pases cerrados y las plazas vuelan. Lo más idóneo es ir directamente al punto de información nada más llegar para reservar tu lugar en las cuevas.

El presupuesto para el día es bastante razonable. Muchas de las actividades son gratuitas, aunque la tirolina tiene un costo aparte que merece totalmente la pena por las vistas y la sensación de libertad absoluta.

La magia se acaba pronto

Este tipo de ferias son efímeras. Solo dura el fin de semana y, si te lo piensas mucho, te verás el domingo por la tarde mirando las fotos de los demás. La urgencia es real: las plazas para las visitas guiadas son las primeras en agotarse.

Cabrera d’Anoia te está esperando con sus leyendas y su cable de acero listo para lanzarte al vacío. Es el plan perfecto para ir en pareja, con amigos o incluso solo si buscas un poco de aventura mística.

Es curioso cómo un pueblo tan cerca de la gran ciudad puede conservar esta energía tan salvaje. Pero así es Cataluña: siempre tiene un secreto guardado en la esquina para quien sabe mirar.

¿Vas a quedarte en el sofá o vas a descubrir si realmente existen las brujas en l’Anoia?

A veces, la mejor forma de encontrarse es perdiéndose en un bosque encantado.