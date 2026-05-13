Amaia Montero se encuentra en el ojo del huracán después de la primera actuación que ha hecho como nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Las críticas han sido feroces porque desafinó muchísimo y no estuvo muy acertada en el escenario, lo que ha hecho temer a los fans que no está preparada para volver a la primera línea después de tantos años. Ella misma confesó que sabía que no lo había hecho del todo bien, pero eso no sirvió para que los detractores tuvieran compasión. La avalancha de ira ha sido tan fuerte que gente de su entorno ha comenzado a poner en duda que sea capaz de aguantar toda la gira que tienen por delante. La prensa ha estado llena, estas últimas horas, de declaraciones que aseguraban que la cantante estaría «devastada» y con una bajada emocional «monumental«. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Ella lo ha terminado aclarando en un comunicado bomba que no se esperaba.

No sé ni cómo definir esto de Amaia 🙄😅 pic.twitter.com/j0IhFbPJe6 — Alba Medina (@albammmedina) May 9, 2026

Lo ha escrito en su perfil de Instagram, en el cual ha querido romper su silencio y poner fin a las especulaciones. ¿Cómo se encuentra anímicamente después de la tormenta? Pues parece que mucho mejor de lo que la gente pensaba, por lo que dice. Amaia explica, en primer lugar, que tenía muy claro que haría una desconexión total cuando terminara esta primera actuación. Cuando llegó a casa, dice que se puso el pijama y descansó entre series y siestas. No tocó el teléfono en un par de días y, afortunadamente, dice que se encontró un montón de mensajes «de cariño, amor y felicitaciones».

Su idea era continuar descansando, ignorando lo que se estaba diciendo en las redes sociales. ¿El problema? Que un amigo muy cercano la llamó con preocupación: «Me preguntó si dejaría la gira y respondí muy sorprendida. Cuando me lo volvió a preguntar, salió de mí una risa de esas que te dejan sin respiración». Cuando pudo volver a retomar la respuesta, dice que le respondió con un «no rotundo«. Quiso saber por qué le preguntaba y fue entonces cuando se dio cuenta de que había hecho bien en estar desconectada: «El ruido y las mentiras de la gente siguen estando, pero sigue siendo solo ruido. Lamentablemente, no me sorprende».

Amaia Montero, emocionada y orgullosa de su regreso a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero asegura estar muy «orgullosa» de La Oreja de Van Gogh y muy «emocionada» por lo que vivió en Bilbao frente a 30.000 personas que lo dieron todo: «No puedo estar más feliz y lo dije en el escenario, que habíamos vuelto de verdad«. Ella que ha llegado a estar muy mal con problemas de salud mental graves, no se asusta con facilidad: «Si puedo sacar algo positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible».

Hoy continuará su plan y se irá unos días a uno de sus lugares del mundo «a continuar desconectando». Y termina con la promesa de volver a actuar aún mejor: «Madrid, no sabéis las ganas que tenemos de veros. El show debe continuar siempre«.

El retorno de Amaia a La Oreja de Van Gogh ha generado muchas críticas | Europa Press

Parece que habrá gira y que será con Amaia al frente, contenta y con ganas de continuar una aventura que la hace muy feliz.