Amaia Montero ha protagonizado un montón de titulares escandalosos por las críticas feroces que ha recibido en el primer concierto con La Oreja de Van Gogh. Escucharla desentrenada y muy desafinada ha preocupado a los fans y ha dado alas a los detractores para decirle de todo a través de las redes sociales. La rabia ha sido tan fuerte que se ha llegado a decir que se estaba planteando seriamente cancelar la gira porque veía que no sería capaz de gestionar tal aluvión de comentarios tan negativos. Ella lo ha negado en un comunicado muy contundente, pero son muchos los expertos que han querido aprovechar para comentar cómo analizan su actuación. ¿Fue tan desastrosa vocalmente como se ha dicho?

Desde El Món hemos tenido acceso al análisis que ha hecho Jennifer Cueva, especialista en Otorrinolaringología y experta en Laringología y Patología Vocal. La voz está profundamente conectada con el estado físico y emocional de cada uno, de la misma manera que también influye que evolucione a medida que pasan los años: «Cuando una persona atraviesa ansiedad o tensión mantenida, la musculatura del cuello y la laringe se tensan y esto dificulta la emisión vocal natural. De hecho, puede aparecer ronquera, sensación de esfuerzo o pérdida de control sobre la voz«.

No ayuda que exista la disfonía funcional de origen emocional, dice, un problema en el sistema nervioso que gobierna las cuerdas vocales: «Si el sistema está en alerta, los músculos se tensan, la respiración cambia y las cuerdas vocales pueden ganar o perder firmeza«. Así pues, detrás de muchos cambios o dificultades vocales en el escenario puede haber un componente emocional y no tanto una simple cuestión de técnica.

Amaia Montero, preocupada por las críticas en su debut? | Telecinco

Andrés Montero

En el mismo sentido se pronuncia Andrés Montero, psicólogo y director de Ethos Psicólogos. Él expone, en unas declaraciones que hemos recogido desde El Món, que volver a exponerse públicamente después de una etapa de vulnerabilidad emocional como le ha pasado a Amaia no es simplemente un regreso profesional sino «una reexposición voluntaria al estímulo temido«.

Ella fue muy famosa en su momento y ahora vuelve a acaparar todas las miradas, muchos años después. Esto hace que compita contra su versión anterior y también con la versión idealizada que el público ha construido durante su ausencia: «Esta presión puede derivar en ansiedad de ejecución, un fenómeno que afecta tanto a nivel psicológico como físico. La voz se tensa, la respiración se corta y el cuerpo traduce el estado emocional interno«.

El psicólogo añade que también es destacable que Amaia Montero haya recibido mucho odio a través de las redes sociales, ya que existen estudios de neuroimagen que demuestran que el rechazo social activa en el cerebro «las mismas áreas que el dolor físico». Y esto empeora en el caso de la cantante vasca, que recordemos que había llegado a estar ingresada por problemas de salud mental: «Para alguien que ha atravesado una etapa de fragilidad psicológica, una crítica dura no llega como información sino como confirmación del miedo más profundo«.

Además, también se sabe que el cerebro está mucho más atento a los comentarios negativos que a los positivos de por sí: «Diez comentarios de apoyo y uno de crítica cruel no se procesan en proporción de diez a uno, ya que el negativo adquiere mucho más peso emocional».