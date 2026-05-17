Kate Middleton vivió un antes y un después en su vida cuando los médicos le diagnosticaron cáncer. Era marzo de 2024 cuando la familia real británica emitió un comunicado anunciando que la esposa del príncipe heredero había tenido que iniciar una quimioterapia preventiva. El proceso fue complicado y, aún ahora, no se ha llegado a saber qué tipo o en qué grado de complicación tenía.

Simplemente, dijeron que en el postoperatorio de una cirugía abdominal descubrieron que había rastros de cáncer. En ningún momento se la vio sin cabello en público, así que tampoco se sabe si sufrió este efecto secundario del tratamiento. Todo un hermetismo que hoy se rompe un poco gracias a la información que ha podido obtener la revista Semana.

Los Windsor han afirmado que la esposa de Guillermo de Inglaterra ha ganado la batalla contra el cáncer, pero Kate todavía continúa priorizando una recuperación necesaria para poder dejar atrás por completo una auténtica pesadilla como esta. Fuentes cercanas a ella han repetido una y otra vez que se toma “muy en serio” su recuperación. El descanso ha sido clave, sobre todo en una vida tan agitada como la suya ahora que forma parte de la primera línea de la aristocracia europea.

Kate Middleton, en el vídeo en que anunciaba que tenía cáncer | Kensington Palace

Todo lo que ha hecho Kate Middleton para recuperarse del cáncer

¿Cuáles son las rutinas que ha incorporado Kate Middleton a su vida desde que le detectaron el tumor? En primer lugar, dicen que ha incrementado la privacidad como “barrera protectora” ante las opiniones externas. No quería saber qué opinaban sobre ella porque, en ese momento, esa era la última de sus preocupaciones. En la revista informan que su día a día ha sufrido una transformación “profunda” con nuevas rutinas. Por ejemplo, visitas a la naturaleza para desconectar de verdad o la incorporación del deporte a su día a día.

Siempre se ha dicho que hacer un poco de ejercicio cada día tiene múltiples beneficios y esto es aún más cierto en pacientes oncológicos. De ella han descubierto que practica más de un deporte cada día y que tiene una fijación por mantener un estilo de vida saludable que le ayude a encontrarse bien. ¿Otro detalle? Que se haya fijado unos horarios para poder priorizar el descanso. Su agenda está bien llena de actos, pero tiene claro que es muy necesario hacer caso a los médicos y recuperar energía cuando el cuerpo está más débil.

En un vídeo compartido por la casa real en su momento, la misma Kate Middleton miraba a cámara para confirmar que había completado el tratamiento de quimioterapia: “El cáncer es complejo, asusta y es imprevisible para todos”.