El vídeo más sorprendente de Kate Middleton: «Agradecida de estar viva»

Kate Middleton celebra hoy su 44º cumpleaños con una publicación inédita -y muy sorprendente- que han hecho en el perfil oficial que tienen en Instagram. Se trata de un vídeo en el cual se la ve abrazar la naturaleza y sincerarse sobre el poder que ha tenido el aire puro en su recuperación después del cáncer: «Este vídeo ha sido una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a curarme, pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva«, ha dicho mientras promocionaba las imágenes en cuestión.

En ellas, se la ve pasear por un bosque precioso mientras deja claro que todos podemos aprender «mucho» de la naturaleza y que esto nos puede ayudar a construir un mundo «más feliz y saludable». El vídeo, grabado en alta definición y de muchísima calidad, cuenta con planos realmente hermosos y se nota que todo el equipo de comunicación ha estado trabajando en ello durante mucho tiempo. ¿Qué dice Kate Middleton en la voz en off de esta recopilación mientras la vemos respirar aire puro?

Los paisajes bucólicos marcan este vídeo tan personal de Kate Middleton | Instagram

La esposa de Guillermo de Inglaterra se muestra agradecida de estar viva | Instagram

Kate Middleton reconoce que se siente «agradecida» de estar viva después del cáncer

«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una manera de darnos quietud, paciencia y reflexión silenciosa», comienza. Y es que la duquesa de Gales cree que la corriente ha aprendido a disminuir «justamente lo necesario» para que podamos ver nuestro reflejo «y descubrir las partes más profundas de nosotros mismos». «Yo me he visto a mí misma reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy de estar viva«, ha expresado en una confesión muy intensa.

Kate Middleton se muestra agradecida por los ríos metafóricos que llevamos dentro «y que fluyen con facilidad» porque cree que esto hace que los miedos se desvanezcan, «que se limpien y purifiquen«, «que encontremos la paz con nuestras lágrimas» y que descubramos qué significa estar vivo o ser uno con la naturaleza: «Un maestro tranquilo y una voz suave que guía en la memoria ayudándonos a sanar«, concluye en este capítulo tan personal que ha querido compartir en un día especial para ella.

No han sido años fáciles, estos últimos, ya que en 2024 le diagnosticaron cáncer y tuvo que luchar contra la enfermedad en una quimioterapia que se ha alargado en el tiempo. Afortunadamente, sin embargo, logró ganar la batalla y ahora aprovecha para mostrarse agradecida.