Kate Middleton se ha convertido en uno de los miembros de la familia real británica que disfruta de más popularidad. La esposa de Guillermo de Inglaterra ha escalado hasta la primera posición de un ranking que, en su momento, ocupó su suegra Lady Di. Y, igual que le pasó a ella, en casa no tiene muchos fans precisamente… ya que Carlos y Camila no la soportan y así se lo demuestran día a día. La cronista Pilar Eyre ha hablado con gente de Windsor que le confiesa que, efectivamente, allí dentro no hay buen ambiente.

Estas fuentes llegan a decir, abiertamente, que Carlos III la trata «con desprecio» y que su esposa «envidia e ignora» a la pobre Kate: «Ella, como Lady Di, se enfrenta a los enemigos dentro de su casa«. Ante esto, sin embargo, la chica pone buena cara y nunca se la ha visto con ningún gesto feo hacia ellos -como sí ha hecho Letizia varias veces contra sus suegros, por ejemplo-. La diferencia con la difunta madre de su marido es que Kate Middleton sí disfruta del amor de su esposo: «Siempre está pendiente de ella y están más enamorados que nunca», exponen. Un apoyo que la ayudaría a poner la otra mejilla, como se dice, siempre que su familia política le hace un feo.

Carlos de Inglaterra y Kate Middleton no tienen buena relación | Europa Press

Kate Middleton, la más querida por los británicos según las últimas encuestas

El cariño que tenía el pueblo hacia Diana de Gales es insuperable, pero es cierto que su nuera está ganando cada vez más seguidores. El pueblo inglés la quiere prácticamente desde el comienzo de su noviazgo con Guillermo, pero especialmente en estos últimos años en que se la ha visto con un carácter y una formalidad que gustan. Después de superar un cáncer, además, las encuestas demuestran que se la quiere más y más. De hecho, la prensa inglesa la ha llegado a calificar de «el arma diplomática» del Reino Unido porque es educada, formal y -aparentemente- humilde.

Podemos recordar las declaraciones que concedió Sarah Ferguson, la exduquesa de York y exesposa de Andrés de Inglaterra, cuando dijo que ella ocuparía el vacío que había dejado Lady Di con su muerte. El tiempo no le dio la razón, sin embargo, y después de todos los escándalos de su exmarido con la implicación directa en el caso Epstein… pues peor.

Kate Middleton es la esperanza de la casa real británica, que espera mejorar la popularidad después de unos años de escándalos y problemas que les han hundido. Los consideraban la monarquía más influyente del mundo y, para continuar en este punto, necesitan que poca gente pida que les retiren dinero y poder. Ante esto, sorprende que la traten tan mal Carlos y Camila. Podría ser que fuera reflejo de la envidia que le profesan, sí, un carácter frío hacia ella al que ya debe estar más que acostumbrada después de tantos años en la familia.