El rey Carlos III de Inglaterra ha iniciado el proceso para retirar todos los títulos de su hermano, el hasta ahora príncipe Andrés, por su vinculación con el delincuente sexual y pedófilo Jeffrey Epstein, ha anunciado el palacio de Buckingham en un comunicado. Andrés también ha sido expulsado de la mansión en la que vivía en Windsor, al oeste de Londres.

«El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge -su residencia en Windsor- le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada», dice el comunicado de Buckingham.

Señalado en las memorias póstumas de Virginia Giuffre

La situación de Andrés empeoró después de que aparecieran las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la joven a quien Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, habrían captado para el duque de York. Presuntamente, Andrés abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años en las fiestas que organizaba el pederasta.

Antes de morir, Giuffre ya había denunciado a Andrés de Inglaterra, pero prácticamente nadie la creyó a pesar de tener fotografías que demostraban que había coincidido con él. En un momento del libro, la víctima explica: «El príncipe Andrés creía que practicar sexo conmigo era su derecho de nacimiento».

El rey Carlos de Inglaterra / Europa Press

Los «pensamientos y simpatías» de los reyes, con las víctimas

En el comunicado emitido, Buckingham sostiene que las medidas que ha tomado Carlos III eran «necesarias», aunque Andrés continúa negando las acusaciones que hay en su contra. «Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y continuarán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso».

La cadena BBC ha informado que, probablemente, Andrés se mudará a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, en el condado de Norfolk, y podría ser financiado de manera privada por Carlos III.

Podría tener que declarar ante el Congreso de EE.UU.

La decisión del rey de Inglaterra ha llegado dos semanas después de que el mismo Andrés renunciara a sus títulos, entre otros el de duque de York, porque las acusaciones en su contra «distraían» del trabajo del rey y de la familia real. En 2019, Andrés anunció que abandonaba su agenda pública por el escándalo.

Andrés podría tener que declarar ante el Congreso de EE.UU. por su posible implicación en el caso Epstein. Lo dijo hace unos días el congresista demócrata Stephen Lynch en una entrevista a la BBC. Por ser un ciudadano británico, Andrés podría negarse, pero su ausencia podría empeorar aún más su imagen.