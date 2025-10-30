El rei Carles III d’Anglaterra ha iniciat el procés per retirar tots els títols del seu germà, el fins ara príncep Andreu, per la seva vinculació amb el delinqüent sexual i pedòfil Jeffrey Epstein, ha anunciat el palau de Buckingham en un comunicat. Andreu també ha estat expulsat de la mansió en la qual vivia a Windsor, a l’oest de Londres.
“El príncep Andreu passarà a ser conegut com a Andreu Mountbatten Windsor. Fins a la data, el seu contracte d’arrendament de Royal Lodge -la seva residència a Windsor- li ha brindat protecció legal per a continuar residint allí. Se li ha notificat formalment la rescissió de contracte i haurà de traslladar-se a un altre habitatge privat”, diu el comunicat de Buckingham.
Assenyalat en les memòries pòstumes de Virginia Giuffre
La situació d’Andreu va empitjorar després que apareguessin les memòries pòstumes de Virginia Giuffre, la jove a qui Epstein i la seva còmplice, Ghislaine Maxwell, haurien captat pel duc de York. Presumptament, Andreu va abusar sexualment d’ella quan tenia 17 anys en les festes que organitzava el pederasta.
Abans de morir, Giuffre ja havia denunciat Andreu d’Anglaterra, però pràcticament ningú no la va creure malgrat tenir fotografies que demostraven que havia coincidit amb ell. En un moment del llibre, la víctima explica: “El príncep Andreu creia que practicar sexe amb mi era el seu dret de naixement”.
Els “pensaments i simpaties” dels reis, amb les víctimes
En el comunicat emès, Buckingham sosté que les mesures que ha pres Carles III eren “necessàries”, tot i que Andreu continua negant les acusacions que hi ha en contra seva. “Les seves majestats desitgen deixar clar que els seus pensaments i simpaties han estat, i continuaran estant, amb les víctimes i supervivents de qualsevol forma d’abús”.
La cadena BBC ha informat que, probablement, Andreu es mudarà a una propietat que té a la localitat de Sandringham, al comtat de Norfolk, i podria ser finançat de manera privada per Carles III.
Podria haver de declarar davant el Congrés dels EUA
La decisió del rei d’Anglaterra ha arribat dues setmanes després que el mateix Andreu renunciés als seus títols, entre altres el de duc de York perquè les acusacions contra ell “distreien” de la feina del rei i de la família reial. El 2019, Andreu va anunciar que abandonava la seva agenda pública per l’escàndol.
Andreu podria haver de declarar davant del Congrés dels EUA per la seva possible implicació en el cas Epstein. Ho va dir fa uns dies el congressista demòcrata Stephen Lynch en una entrevista a la BBC. En ser un ciutadà britànic, Andreu s’hi podria negar, però la seva absència podria empitjorar encara més la seva imatge.