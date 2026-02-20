Andreu d’Anglaterra ha quedat en llibertat després de les onze hores que ha passat detingut per la seva vinculació amb Jeffrey Epstein, el magnat nord-americà que hauria organitzat una trama de prostitució, tràfic de menors i corrupció de poder amb algunes de les persones més influents de tot el món. El germà del rei Carles III ha estat detingut a casa seva el dia del seu aniversari, quan vuit cotxes de policia s’hi haurien personat per endur-se’l a comissaria per poder interrogar-lo. Allà s’hi ha estat fins a la nit, quan l’han deixat en llibertat després d’estar-se una bona estona al calabós com un delinqüent. És una imatge molt potent, realment, la del germà del rei de la que ha estat la monarquia més influent del món en una cel·la.
La premsa britànica ha pogut esbrinar bastants detalls d’aquest aniversari negre per al qui fos duc de York. Quan el van detenir, li haurien permès fer una trucada i estar acompanyat dels seus guardaespatlles. Van deixar-li clar que l’estaven arrestant sota sospita d’haver comès el delicte de mala conducta en un càrrec públic i que comptaven amb una ordre de registre signada per un jutge. La idea era poder confiscar proves relacionades amb la investigació que estan fent amb el marc del cas Epstein, ja que acusen el príncep d’haver compartit amb el magnat informació confidencial dels negocis del govern a la que havia tingut accés com a representant comercial. L’equip de cerca va estar rebuscant armaris i calaixos, diuen.
Així ha estat l’estada d’Andreu d’Anglaterra en una cel·la
Quan va arribar a la comissaria, a pràcticament una hora de distància des de casa seva, hauria començat l’interrogatori. Des de la premsa asseguren que se l’hauria traslladat com a qualsevol altre sospitós, a la part de darrere d’un vehicle policial sense distintius amb un cotxe de la policia davant i un altre darrere que traslladava els seus guardaespatlles. Un detall que s’ha destacat? Que no el van arribar a emmanillar en cap moment, però sí que el van tractar “com un delinqüent comú” quan va arribar a les instal·lacions policials.
Allà, li haurien llegit els seus drets, haurien pres les seves empremtes dactilars, una mostra de saliva amb ADN i li haurien realitzat la clàssica fotografia a comissaria. També l’haurien examinat per determinar si estava mentalment i físicament apte per ser entrevistat. A BBC News han informat que Andreu ha estat retingut “en una cel·la” a la zona de detenció, una sala petita “amb un llit i un lavabo“: “No se li ha donat cap tracte especial per ser de sang reial“.
No s’ha filtrat la foto del príncep de la fitxa policial, però sí que s’ha viralitzat la primera imatge que el mostra quan van deixar-lo en llibertat i va marxar d’allà a la part de darrere d’un cotxe. A The Sun, destaquen que l’aristòcrata semblava “un home destrossat” quan se’l van endur. L’escàndol que ha protagonitzat és majúscul, tenint en compte que hi ha un munt de fotografies seves envoltat de les menors de la xarxa d’Epstein. El temps dirà com acaba la cosa per a ell, però no pinta gaire bé per a ell tenint en compte els correus, les imatges i la denúncia d’una noia menor.