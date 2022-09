Andreu d’Anglaterra va conspirar contra Carles per evitar que fos rei

Carles III d’Anglaterra ha ascendit al tron tot just després de la mort de la mare, Elisabet II, que va gaudir d’un funeral d’Estat extremadament protocol·lari. Arran d’això s’han multiplicat els reportatges sobre el nou monarca, de qui han revelat les manies més excèntriques i alguns dels escàndols més sonats que ha protagonitzat. Ara torna a estar al centre de la diana per la publicació d’un llibre sobre la seva dona, Camil·la, la nova reina consort del Regne Unit. I és que aquest escrit d’Angela Levin treu a la llum detalls molt potents sobre les relacions a dins de la família reial britànica.

El diari The Telegraph es fa ressò d’un episodi que narra l’escriptora, el que treu a la llum el presumpte acord al que haurien arribat Eduard d’Anglaterra i Diana de Gal·les per impedir que Carles arribés a ser rei. Parlem d’una conspiració que hauria començat fa molts anys, en el moment en què el fill preferit d’Elisabet l’hauria intentat convèncer per evitar que coronessin el germà. El duc de York mai no ha tingut bona relació amb Carles, el que fa que aquesta història sigui presa seriosament.

Publiquen un llibre polèmic sobre Camil·la d’Anglaterra

El príncep Andreu hauria intentat ser escollit com a rei regent

Sembla que Eduard hauria intentat convèncer la mare perquè assignés el net, el príncep Guillem, perquè l’assignés a ell com a hereu en comptes de Carles. En aquest propòsit tenia com a còmplice a Lady Di, que hauria mostrat el seu suport a què la corona saltés una generació i passés directament al seu fill gran. Ara bé, el príncep Andreu no deia això desinteressadament: “El príncep Andreu va intentar establir-se com a regent en cas que la reina hagués mort abans que Guillem fos major d’edat”, una trama que passava quan ell només era un nen, ja que Diana encara estava viva.

Andreu hauria conspirat amb la princesa Diana, a qui tenia al seu favor perquè mantenia molt bona relació amb la seva dona Sarah Ferguson (la seva actual exdona). I com justificava davant la reina aquesta proposta? Tot anant en contra de la relació de Carles i Camil·la, la que li deia que faria mal a la imatge pública de la corona: “Andreu ha arribat a ser molt desagradable amb Camil·la, en qui deia que no es podia confiar”.

El príncep Andreu hauria estat molt insistent amb el tema, fins al punt que es va convertir en una preocupació per a Elisabet II: “Eren temps foscos i estranys en què el comportament del duc de York era molt negatiu i extremadament desagradable per a la reina que no estava d’acord”. El temps ha tret la raó al germà de Carles III, que ha acabat sent apartat de la família reial per la seva presumpta implicació en la trama de tràfic de menors i explotació sexual de Jeffrey Epstein.