Totes les curiositats i les imatges destacades del funeral d’Elisabet II

L’últim comiat d’Elisabet II ja és considerat com el funeral del segle, una cerimònia que ha reunit més de 2.000 convidats a l’abadia de Westminster. Amb una puntualitat britànica, han col·locat el fèretre de la monarca a sobre del carruatge d’artilleria per poder fer una processó fúnebre curta en què ha estat envoltada de centenars de marins i el so de les gaites de fons. A sobre del taüt han col·locat la corona més important del regne, la que es dipositarà a la seva arribada com a senyal que el seu regnat ha acabat.

La família reial ha acompanyat les restes de la monarca tot just darrere en aquest trasllat en què tothom ha interpretat el seu paper i s’han mogut en sintonia tot seguint una coreografia prèviament assajada. A dins els esperaven la reina consort Camil·la, Kate Middleton amb joies de la monarca difunta i els dos fills grans, que han mostrat un comportament exquisit. El tercer s’ha quedat a casa, en considerar que amb només quatre anys és massa petit per poder acudir al funeral. De la mateixa manera, tampoc els fills de Harry i Meghan no han acudit en ser encara més petits.

Comença la processó fúnebre d’Elisabet II | TV3

La família reial acompanya les despulles de la monarca anglesa

A sobre del fèretre veiem la corona d’Estat imperial, amb la que assajava per casa. Un acte que havia de ser solemne, però que ha superat totes les expectatives. No s’ha improvisat res i, com era d’esperar, tot ha sortit de manera impecable. Els cants religiosos han donat pas a l’entrada del taüt, que feia emmudir tots els presents. Hem pogut veure la família reial caminar darrere de les seves despulles: Carles i Camil·la, precedint els altres fills d’Elisabet, Guillem i Kate Middleton amb els dos fills grans i Harry i Meghan. Tal com marca el protocol, la família ha ocupat la primera línia mentre que Harry i Meghan seien tot just darrere de Carles amb els altres nets d’Elisabet.

Un cop a dins de l’abadia, han presentat les dues cares més importants de la cerimònia. El degà David Hoyle ha dirigit la cerimònia, un religiós que tenia un contacte molt estret amb la monarca anglesa. El sermó, en canvi, ha estat pronunciat per l’arquebisbe de Canterbury i dirigent de l’Església anglicana. La primera ministra Liz Truss ha fet la lectura principal de la cerimònia, tal com correspon al seu paper. La secretària general de la Commonwealth també ha fet una petita lectura per destacar el paper d’Elisabet II al llarg dels setanta anys del seu regnat.

Carles i Camil·la entren a l’abadia | TV3

Guillem i Harry, amb Kate i Meghan | TV3

La família, a primera línia en el funeral | TV3

Joan Carles i Sofia, asseguts tot just al costat de Letícia i Felip

Com a curiositat, destacar que Felip i Letícia han estat asseguts tot just al costat de Joan Carles i Sofia. El protocol marcava que no podien estar separats, el que ha fet que no servissin de res els seus intents d’evitar la foto. Era la imatge més esperada, un retrobament incòmode que podria perjudicar encara més la imatge pública dels Borbons. El rei Carles III ha convidat a tots els monarques europeus en una cerimònia íntima a Windsor aquesta tarda, però Joan Carles ha reclinat la invitació in extremis tal com confirma la Casa Reial en un comunicat potser en adonar-se que no ha estat una bona idea.

Poc després, Pilar Eyre compartia una captura en què es veu Joan Carles de Borbó rient després d’unes paraules de Sofia mentre Letícia el mira amb cara de pomes agres i Felip intenta mantenir-se al marge.

Sofia i Joan Carles, asseguts amb Letícia i Felip | TV3

Aquí pasándolo bien. (La cara de Letizia). pic.twitter.com/Ng8vbaqJS3 — Pilar Eyre (@pilareyre) September 19, 2022

La cerimònia religiosa, marcada per una solemnitat extrema

Cal recordar que des del Winston Churchill el 1965 no hi havia un funeral d’Estat al Regne Unit, un acte que ha tingut tota la solemnitat que requeria. Amb tot el món pendent, la retransmissió ha estat seguida per països de tot el món. L’últim comiat d’Elisabet II ha estat majestuós, d’igual manera que ho va ser el seu regnat. S’han sentit diferents líders de l’església que han fet oracions en què agraeixen la llarga vida amb dons de “saviesa, diligència i servei” d’Elisabet i el seu llarg regnat. El cor de l’abadia s’ha preparat per interpretar uns himnes especials que han posat la pell de gallina de tots els assistents.

Tot just després hi ha hagut dos minuts de silenci que es respectaran a tot el país, un moment en què ni tan sols s’han enlairat ni aterrat vols a l’aeroport de Heathrow. L’himne anglès ha trencat el silenci, amb el nou ‘God save the King’ (“Déu salvi el Rei”) com a final d’aquesta cerimònia en què hem pogut veure Carles III d’Anglaterra visiblement emocionat.

Carles III, emocionat en el funeral de la mare | TV3

Un moment històric en què Carles III ja no ha cantat l’himne, tal com marca el protocol perquè la gent li canta a ell. El taüt ha tornat a posar-se en marxa per acudir a l’Arc de Wellington, on l’està esperant el cotxe fúnebre. I d’aquí, a donar pas al viatge de les restes de la monarca fins al castell de Windsor on se celebrarà l’última missa privada en el seu honor abans de l’enterrament a la capella de Sant Jordi que finalitzarà els deu dies de dol oficial.