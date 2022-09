Així serà el funeral d’Elisabet II, vuit hores i tres punts estratègics

Tot a punt per al funeral d’Elisabet II. Després de deu dies d’actes solemnes, minuts de silenci, misses i un acomiadament multitudinari, finalment el fèretre serà enterrat aquesta tarda a la capella de Sant Jordi de Windsor. A primera hora s’ha tancat la capella ardent a la que han acudit ciutadans de tot el món per acomiadar-se d’una de les monarques més influents de la història, que protagonitzarà el funeral del segle al llarg d’aquest dilluns.

La monarca més longeva del Regne Unit serà vetllada per més de 2.000 convidats, entre els que destaquen alguns dels líders polítics més importants. Amb un protocol establert des de fa anys, tots els actes d’avui s’emmarquen en l’últim dels plans d’aquest gran comiat. Tot començarà a les 11:45 hores, quan membres de la guàrdia reial traslladaran el fèretre en un carruatge d’armes fins a l’abadia de Westminster ja plena amb tots els convidats. Darrere del fèretre avançaran a peu Carles III, els germans i els dos fills.

Així serà l’últim recorregut d’Elisabet II | Europa Press

El funeral d’Elisabet II estarà dividit en diversos actes al llarg del dia

Serà a les 12 en punt quan iniciarà el funeral a l’abadia, un acte religiós que està previst que duri pràcticament una hora. La missa finalitzarà amb dos minuts de silenci que faran extensibles a tot el país, moment en què el taüt tornarà a posar-se en marxa per acudir a l’Arc de Wellington, on l’estarà esperant el cotxe fúnebre. Ja seran més enllà de les tres quan el vehicle arribi al Castell de Windsor, on ja estarà tot preparat per a l’enterrament a dins de la capella de Sant Jordi.

El degà oferirà un servei religiós només per a la família i l’enterrament com a tal està previst per a les 20:30 hores, el que es durà a terme en una cerimònia privada que posarà fi a deu dies de dol oficial amb tot el país paralitzat.

Aquests seran els últims llocs que recorrerà el fèretre | Europa Press

Mitjans de comunicació de tot el món estaran pendents de la retransmissió d’aquest darrer dia del comiat a Elisabet II, un funeral que estarà dividit en diversos actes i punts estratègics al llarg de tot aquest dilluns. Catalunya Ràdio oferirà una programació especial a partir de les 10:30 hores per seguir com avança el dia, de la mateixa manera que el Tot es mou farà un programa especial per parlar-ne.