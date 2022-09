Felip i Letícia eviten la foto amb Joan Carles al palau de Buckingham

Felip i Letícia volien evitar la foto amb Joan Carles de Borbó i Sofia i ho han aconseguit. El funeral multitudinari d’Elisabet II podria haver estat l’escenari de la primera imatge familiar des que l’emèrit marxés a Abu Dhabi, però tots eren conscients que això no ajudaria a la idea de separació que estan intentant donar. No va haver-hi trobada, almenys no davant les càmeres.

La casa reial britànica els va convidar a tots quatre perquè poguessin dir l’últim adeu a la monarca, el que van acceptar no sense discussió. De fet, El Español ha publicat que l’emèrit estaria molt indignat pel tracte que ha rebut: “Jo no he matat a ningú perquè es generi tot aquest protocol perquè no hi hagi la imatge”, hauria etzibat davant la negativa del fill a acudir tots junts a la recepció oficial. De fet, ni tan sols han dormit sota el mateix sostre tenint en compte que els reis actuals s’han allotjat a l’ambaixada espanyola i els emèrits en un hotel de la capital.

Sigui com sigui, Felip i Letícia van acudir a la capella ardent per un costat i ells per un altre només 20 minuts després. Ni tan sols a dins s’haurien trobat, encara que això mai no ho sabrem perquè la monarquia britànica no va permetre que hi entrés la premsa.

Felip i Letícia arriben a la recepció d’Elisabet II | Europa Press

Joan Carles i Sofia, junts com si res no hagués passat

El que sí que s’ha vist és a Joan Carles després d’un temps sense imatge d’ell. Amb problemes de mobilitat cada vegada més agreujats, se l’ha vist vell i amb cara de pomes agres. El que resulta més sorprenent és que encara faci el paper amb Sofia, amb qui no conviu des de fa un munt de temps però també ara oficialment. L’encara parella real va mostrar els seus respectes junts, com si res no hagués passat entre ells.

▶️EN VÍDEO| El rey Juan Carlos y doña Sofía llegan a la recepción de Carlos III en el Palacio de Buckingham.



La última vez que los eméritos coincidieron en público fue en el tanatorio de San Isidro de Madrid, donde dieron su último adiós a Plácido Arango,fundador del grupo VIPS pic.twitter.com/11ZtLyiK19 — Vanitatis (@vanitatis) September 18, 2022

El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, en la recepción ofrecida por el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, con motivo del funeral de Estado de la Reina Isabel II.



➡️https://t.co/PvJHpCwueE pic.twitter.com/Sx7KVI8jTZ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 18, 2022

Aquest migdia tindrà lloc el funeral d’Estat, en el que també tots quatre estan convidats. Caldrà veure si en aquesta ocasió posen tots junts o si opten per mantenir les distancies una mica més.