Letícia fa 50 anys entre crítiques: “Ha perdut els papers”

Letícia celebra avui el 50è aniversari, una data que molts mitjans de comunicació han volgut aprofitar per escriure pàgines i pàgines sobre ella. Han tret a la llum anècdotes sobre la seva vida personal, els noms de les parelles que ha tingut i detalls desconeguts de la seva personalitat. El següent pas era preguntar sobre ella a diferents famosos, els que no han dubtat en alabar que sigui “tan atenta, treballadora, natural, intel·ligent i amigable”… un seguit d’adjectius que li dediquen Carlos Herrera, Susanna Griso i Carme Chaparro entre d’altres. Ara bé, no tothom li dedica bones paraules.

Jaime Peñafiel sempre ha destacat com el principal crític de Letícia. En aquesta ocasió, ha tornat a demostrar que no li cau bé i que no li agrada que sigui la monarca espanyola. Com? Amb un regal d’aniversari enverinat. La revista Semana li ha demanat que comparteixi la seva opinió i no ha defraudat: “Aquell compromís va ser un error. L’avi de Felip VI li va demanar que es casés amb una dona de sang reial i el príncep no li va fer cas. Va contraure matrimoni amb qui li va donar la gana i no amb qui devia. El que més em va sorprendre va ser que no s’investigués el passat de Letícia com s’ha fet a totes les cases reials europees. Si se l’hagués investigat, Felip i Letícia no s’haurien casat”.

No content amb això, prossegueix: “Ara crec que la Reina ha perdut els papers. La veig prepotent i és qui mana al palau i amb les filles… Ha comès l’error de no intentar semblar-se a la sogra, a Sofia de Grècia. Si he de destacar alguna cosa sobre ella, diria que ha ensenyat al seu marit a parlar i llegir amb correcció”.

Expliquen per què Letícia no va voler anar a la reunió de reis europeus | Europa Press

Carmen Lomana critica Letícia el dia del seu aniversari

Tampoc no és molt agradable amb ella Carmen Lomana, empresària i columnista de l’ABC que reconeix que la va sorprendre molt assabentar-se que Felip mantenia una relació amb una periodista: “Ara em té completament descol·locada perquè veig coses en ella inadmissibles com el dia que va acudir a la Catedral de Santiago de Compostel·la i va ser incapaç de fer el senyal de la creu. Allò va ser un exabrupte molt lleig, que no hagués anat a missa si no volia. El que destacaria sobre ella és que ara està més guapa i que té una obsessió per la perfecció. I una altra cosa que no em va agradar va ser que es posés una minifalda a Palma, una cosa que no veig acorde amb una reina espanyola. Em fa ràbia i pena“.