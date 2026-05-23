Masterchef continua fent audiències boníssimes des de la seva estrena, un concurs culinari que funciona i que agrada molt als teleespectadors de TVE que l’han convertit en un dels seus bucs insígnia. Enguany, el jurat ha experimentat un canvi sorprenent amb la marxa de Samantha Vallejo-Nágera després de tants anys lligada. Jordi Cruz i Pepe Rodríguez sí que continuen, un tàndem indispensable en aquest format que sembla que no està tan unit com pot semblar des de casa.
En una entrevista molt original, Pepe ha revelat per primera vegada com és la relació real que manté amb el seu company català. Tenen bona relació? Se’ls ha vist competir i llançar-se dards moltíssimes vegades, però mai no havia quedat clar si al darrere hi havia problemes o si es tractava d’un símptoma més de la seva connexió i confiança. Ara, el cuiner en parla a Cuatro i deixa clar que no sempre ha estat fàcil treballar junts.
Ja són molts anys compartint programa i això sempre acaba generant moments tensos. En els seus piques s’ha vist molt humor, però Pepe Rodríguez treu a la llum a 100% Únicos que aquesta mala maror aparentment innocent ha traspassat la pantalla més d’una vegada. “Sí que hi ha rivalitat i ens punxem molt. La nostra és una relació bona com de germans, m’encanta tocar-li els nassos perquè sé que li molesta molt.Quan fem les proves entre jutges, jo em pico amb ell només per fer-lo rabiar”, diu.
Ara bé, com dèiem, no tot són bromes: “Vam arribar a estar un mes i mig sense parlar-nos”. I no era una època de descans de Masterchef en què cadascú tingués els seus projectes, no, sinó que aquell enfrontament hauria tingut lloc mentre gravaven una de les temporades del programa: “Hem estat rodant dia i nit en moments en què no ens dirigíem la paraula i el públic no ho ha notat”, ha dit en una declaració que aprofita per destacar la professionalitat de tots dos.
Pepe Rodríguez no ha volgut detalls sobre aquesta discussió, que hauria tingut una conseqüència clara amb aquesta fredor en la seva relació. Fos el que fos, però, van saber arreglar-ho i ara la situació s’ha reconduït. De fet, en una entrevista recent de Jordi Cruz ell va parlar meravelles del seu company: “He après moltíssim del Pepe i de la seva capacitat de riure’s de tot, fins i tot dels moments difícils. Vull ser com ell i no enfadar-me tant”.
Això sí, va haver-hi una clatellada forta en aquesta entrevista amb Vicky Martín Berrocal: “El veritable dolent de Masterchef és Pepe Rodríguez, ell gaudeix quan punxa els concursants”. Una relació de germans que, com a tal, passa per moments millors i d’altres pitjors.