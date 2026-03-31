TVE ha donat el tret de sortida a la nova edició de Masterchef, en la qual ha destacat la incorporació d’un nou membre al jurat. Després de més d’una dècada amb Samantha Vallejo-Nágera com a quota femenina, ara és la catalana Delicious Martha qui s’ha sumat a l’equip format pel Jordi Cruz i el Pepe Rodríguez. L’expectació era màxima per veure com ho feia i, en línies generals, ha agradat molt el seu paper. L’audiència considera que aporta un aire fresc i han aplaudit que hagi cuinat un plat en aquest primer dia, un gest que l’altra no va fer en tota una dècada. Ara hi entrarem, però abans també cal destacar que el càsting sembla que és molt adient perquè són concursants que clarament donaran joc.
A Catalunya, aquesta estrena del concurs gastronòmic va fer un 12,5% de share gràcies al 117.000 teleespectadors de mitjana. No va estar malament, però va perjudicar-los molt competir contra un capítol de Crims que va arrasar amb el 26,5% de l’audiència. I a la graella espanyola va triomfar? Allà sí que van ser líders, però amb una arrancada més fluixeta que en altres ocasions perquè amb l’11% van obtenir la pitjor quota des del 2013.
Entre els anònims que han fitxat per a aquesta catorzena edició? Un agent de la Policia Nacional, una jugadora de pòquer professional o un enginyer informàtic molt jove. Aquests tres competiran amb estudiants, professors, dependents, una hostessa italiana… els representants catalans són la Maggie de Barcelona, una experta en servei al client, un emprenedor de Lleida anomenat Nacho i la Soko, que treballa d’infermera a Girona. Un d’ells ja ha caigut, el Nacho, que s’ha convertit en el primer expulsat d’aquest any.
Què han els teleespectadors de l’estrena de Delicious Martha com a membre del jurat de Mastechef?
Com dèiem, un dels plats forts d’aquesta estrena era veure la Delicious Martha en acció com a membre del jurat. Era la primera vegada que participava en un programa de televisió i ho ha fet molt bé, ja que ha demostrat caràcter i molta professionalitat. Part de l’audiència no la coneixia i han aplaudit el fitxatge, el que demostra que aquest espai pot ser tot un trampolí per a ella perquè molta gent descobrirà qui és més enllà del seu blog de cuina i l’èxit del que compta en el seu perfil d’Instagram.
Aquesta influencer compta amb més de dos milions de seguidors, a qui van presentar al programa com una de les creadores de contingut gastronòmic més “completes, creatives, talentoses i estimades” del país. A les xarxes socials, molta gent va aplaudir que se la vegi com una “tutora” que ho fa tot “fàcil” i que té un perfil “molt televisiu”: “Tota la sort i la paciència, no sigueu molt durs amb ella”, ha demanat una usuària.
D’altres, insisteixen que és un canvi “necessari“: “M’encanta que el jurat de Masterchef tingui, per fi, una mica d’aire fresc“. De la mateixa manera, també ha fet gràcia que es posés a cuinar el primer dia quan la seva antecessora mai no ho feia: “La Marta en un programa ja ha cuinat més que Samantha en 84728292 edicions“.
Cómo trabaja mi Marta por favor ❤️✨ #MasterChef
Yo la sigo desde hace años, y con ella he aprendido muchos platos de cocina sencillos, nada de estrella Michelin. Es cercana, y promueve hábitos saludables, deporte. Es un encanto y muy trabajadora. Puede aportar mucho.— Isabel (@Isabel20870359) March 30, 2026
Marta en un programa ya ha cocinado más que Samantha en 84728292 ediciones #Masterchef— david. (@daavidramos25_) March 30, 2026
La verdad es que me cae bien esta chica.— Susana (@susanvega70) March 30, 2026
Les crítiques que ha rebut són una minoria, però evidentment no pots agradar a ningú i ella no ha estat una excepció. Alguns teleespectadors li han recriminat, per exemple, que parli “amb agressivitat“. No ha caigut bé ni tan sols a alguns detractors de la Samantha, que han dit que sorprenentment la troben a faltar: “No pensava que hi hagués ningú pitjor, però sí que n’hi ha” o “No suportava a Samantha, però això de la Delicious em supera“.
La echo de menos…no pensaba que hubiera nadie peor, pero si lo hay #MasterChef pic.twitter.com/KMPAL1dES5— Eva Sáez Sanchidrián (@zenalmor) March 30, 2026
No soportaba a Samantha pero lo de delicious Martha me supera #MasterChef— maubb (@Inmabb14) March 30, 2026
Lo agresiva que es hablando la Delicius esta?madre mia— liz (@aintbluepetals) March 30, 2026
Aquesta ha estat la primera entrega, però encara falten un munt de programes d’una edició que sembla que ha arribat trepitjant fort.