‘Masterchef’ escull els finalistes en una gala boja amb Victoria Federica

Masterchef ha escollit els seus quatre finalistes en un programa que ha agradat molt a l’audiència. Aquesta ha estat una de les nits més emocionants, ja que els concursants s’ho jugaven tot i això s’ha notat en la pressió que s’han fet entre ells. Els membres del jurat han deliberat i han arribat a la conclusió que es mereixien anar a la final directament la Mariló Montero, el Torito, el Miguel Torres i el Juanjo Bona. L’expulsat, llavors? José Manuel Parada, que s’ha enfrontat a tothom al llarg dels últims programes.
En aquesta ocasió, els concursants van acudir fins a Arriondas, a Astúries, per fer una prova d’exteriors a la icònica Casa Marcial. El presentador de Cine de barrio va veure’s totalment superat, en fer de capità, i va acabar esclatant: “Soc el ximple del poble… Ja està, feu-ho com pogueu. Em dono per vençut perquè no tinc capacitat“. Davant d’això, Jordi Cruz va esbroncar-lo: “No pots abandonar els teus quatre amics. Hi ha un servei que s’ha de treure i això és així. Treu-me la feina, t’ho exigeixo”. En aquell moment, José Manuel Parada va deixar anar un menyspreu interessant: “Amb tota la gent de primera amb qui he treballat i a qui he dirigit sense problema, ara tindré problema amb aquests mindundis, anava a dir, però no. Són bones persones, però estan bojos per guanyar“.
El jurat va valorar de manera individual els concursants, encara que haguessin treballat per equips, i van premiar la Mariló i el Torito com els millors. D’aquesta manera, van passar directament a la gran final com dos dels primers concursants que poden endur-se el tan desitjat premi.
Què feia Victoria Federica a Masterchef?
El que ningú s’esperava? Que en tornar a plató, es trobarien la Victoria Federica de convidada estrella. Què hi feia allà? Què hi pintava? Perquè ella no ha participat en cap edició de Celebrity i no fas res a TVE. Doncs bé, sembla que hi ha anat a deixar la porta oberta a la seva futura participació en el programa de cuina.
La filla de Jaime de Marichalar i Elena de Borbó ha fet broma amb els altres, tot rient-se quan li han preguntat si havien de fer-li una reverència. “Estic molt bé, la veritat, però una mica nerviosa“, ha reconegut quan l’han presentat i els altres es quedaven atònits tot destacat “el nivelón” en els convidats d’aquesta edició. Jordi Cruz ha temptejat el terreny per veure si s’animaria a concursar en la següent temporada: “T’hem vist debutar en un programa de televisió on vas arribar a ser finalista i, ara que has trencat el gel, t’animaries a participar a Masterche Celebrity?”. Ella, és clar, ha dit que sí: “La veritat és que m’encantaria, encara que fa una mica de por perquè imposa molt… però, per què no?”.
“I com ets a la cuina?”, li han preguntat per saber si sap fer alguna cosa més enllà d’un ou fregit. L’aristòcrata ha reconegut que li agrada molt cuinar, però que no és gaire creativa: “Si em poses una recepta davant, et faig el que vulguis”.
José Manuel Parada es queda a les portes de la gran final de Masterchef
Juanjo Bona, Miguel Torres i José Manuel Parada van haver de disputar la prova d’eliminació. Després d’un esforç màxim, el jurat va decidir que José Manuel Parada fos el concursant eliminat, tot provocant un emotiu comiat en què el presentador va agrair l’oportunitat i va declarar que li agradaria veure guanyar a Torito.
Ara, només queda esperar el dilluns vinent per veure qui es proclama guanyador de MasterChef Celebrity 10, després de setmanes d’intensa competició plena d’emoció, esforç i moments memorables. Qui s’endurà el guardó?