‘Masterchef’ elige a los finalistas en una gala loca con Victoria Federica

Masterchef ha elegido a sus cuatro finalistas en un programa que ha gustado mucho a la audiencia. Esta ha sido una de las noches más emocionantes, ya que los concursantes se jugaban todo y eso se notó en la presión que se hicieron entre ellos. Los miembros del jurado deliberaron y llegaron a la conclusión de que merecían ir a la final directamente Mariló Montero, Torito, Miguel Torres y Juanjo Bona. El expulsado, entonces? José Manuel Parada, que se ha enfrentado a todos a lo largo de los últimos programas.

En esta ocasión, los concursantes acudieron hasta Arriondas, en Asturias, para hacer una prueba de exteriores en la icónica Casa Marcial. El presentador de Cine de barrio se vio totalmente superado, al hacer de capitán, y terminó estallando: «Soy el tonto del pueblo… Ya está, hacedlo como podáis. Me doy por vencido porque no tengo capacidad«. Ante esto, Jordi Cruz lo reprendió: «No puedes abandonar a tus cuatro amigos. Hay un servicio que se tiene que sacar y eso es así. Sácame el trabajo, te lo exijo». En ese momento, José Manuel Parada soltó un desdén interesante: «Con toda la gente de primera con la que he trabajado y a la que he dirigido sin problema, ahora tendré problema con estos mindundis, iba a decir, pero no. Son buenas personas, pero están locos por ganar«.

El jurado valoró de manera individual a los concursantes, aunque hubieran trabajado por equipos, y premiaron a Mariló y Torito como los mejores. De esta manera, pasaron directamente a la gran final como dos de los primeros concursantes que pueden llevarse el tan deseado premio.

¿A quién han expulsado de Masterchef? | TVE

¿Qué hacía Victoria Federica en Masterchef?

¿Lo que nadie esperaba? Que al volver al plató, se encontrarían a la Victoria Federica como invitada estrella. ¿Qué hacía allí? ¿Qué pintaba allí? Porque ella no ha participado en ninguna edición de Celebrity y no hace nada en TVE. Pues bien, parece que ha ido a dejar la puerta abierta a su futura participación en el programa de cocina.

La hija de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón ha bromeado con los demás, riéndose cuando le han preguntado si debían hacerle una reverencia. «Estoy muy bien, la verdad, pero un poco nerviosa«, ha reconocido cuando la han presentado y los otros se quedaban atónitos destacando «el nivelón» en los invitados de esta edición. Jordi Cruz ha tanteado el terreno para ver si se animaría a concursar en la siguiente temporada: «Te hemos visto debutar en un programa de televisión donde llegaste a ser finalista y, ahora que has roto el hielo, ¿te animarías a participar en Masterchef Celebrity?». Ella, claro, ha dicho que sí: «La verdad es que me encantaría, aunque da un poco de miedo porque impone mucho… pero, ¿por qué no?».

«¿Y cómo eres en la cocina?», le han preguntado para saber si sabe hacer algo más allá de un huevo frito. La aristócrata ha reconocido que le gusta mucho cocinar, pero que no es muy creativa: «Si me pones una receta delante, te hago lo que quieras».

Victoria Federica ha sorprendido con su aparición en Masterchef | TVE

José Manuel Parada se queda a las puertas de la gran final de Masterchef

Juanjo Bona, Miguel Torres y José Manuel Parada tuvieron que disputar la prueba de eliminación. Tras un esfuerzo máximo, el jurado decidió que José Manuel Parada fuera el concursante eliminado, provocando una emotiva despedida en la que el presentador agradeció la oportunidad y declaró que le gustaría ver ganar a Torito.

Ahora, solo queda esperar al próximo lunes para ver quién se proclama ganador de MasterChef Celebrity 10, después de semanas de intensa competición llena de emoción, esfuerzo y momentos memorables. ¿Quién se llevará el galardón?