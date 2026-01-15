Victoria Federica ha sido una de las protagonistas de las revistas del corazón esta semana, ya que han publicado sus primeras fotos con la nueva pareja. El empresario Jorge Navalpotro, heredero de una familia dedicada al ocio nocturno de Madrid, ha comenzado una relación seria con la aristócrata y ya conoce a la familia real. Sin embargo, si se está hablando de ella también es por la relación con uno de los ex. Jorge Bárcenas, con quien salió durante tres años, ha protagonizado una escena muy sorprendente en el show de su amigo Juan Dávila. Nadie esperaba que subiera al escenario con él y que accediera a llamar a Victoria Federica delante de 18.000 personas.

Explican en la revista Semana que la expareja de Victoria Federica confesó a Juan Dávila que estaba conociendo a alguien y que esta relación estaría siendo muy tóxica. Le preguntó sobre el tema, pero rápidamente acabó derivando en una conversación sobre su ex más famosa. Le pidieron que llamara a Victoria Federica en directo y, sorprendentemente, lo hizo y puso la llamada en altavoz.

Ya ha pasado un par de años desde que rompieron la relación, pero eso no impidió que entrara al juego y marcara su teléfono. «¿Esa de quién era hija?«, le preguntó el otro. Él le respondió que era de la infanta Elena, por supuesto, y, en todo momento le pidió que no la asustara en la conversación. Solo unos segundos después de hacer la llamada, la chica descolgó el teléfono y se saludaron cordialmente: «Pues estoy muy bien, ¿y tú qué tal?«, le dijo ella. Y, en este punto, llegó el momento crítico cuando ella se puso claramente incómoda: «Pues estoy bien, aquí pasándolo bien. Te echo un poco de menos«.

Victoria Federica ha recibido una llamada muy inesperada de su ex | Antena 3

Victoria Federica, muy enfadada por la burla de su expareja delante de tanta gente

Que le soltara ese comentario la dejó claramente fuera de juego, ya que no debía esperarse que su ex dijera aquello. Debió caer en la cuenta de inmediato que sería una especie de cámara oculta o algo similar, ya que Victoria Federica colgó la llamada justo en ese momento. Ni siquiera una reacción, todo demostrando que estaba muy enfadada.

Su ex la volvió a llamar, pero ella optó por no volver a coger el teléfono. Insistieron e insistieron, pero finalmente el presentador le dejó un mensaje en el buzón de voz para dejar claro que todo había sido una broma. A ella no le habría hecho gracia, claro, y menos aún lo hará cuando vea que los medios de comunicación se han enterado y han llegado a publicar que ha sido objeto de esta burla.