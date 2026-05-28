Mónica Naranjo y Sandra Barneda han sido las dos presentadoras de La isla de las tentaciones, el exitoso programa de citas de Telecinco que reúne parejas y tentadores en dos villas de lujo en las playas de la República Dominicana. La cantante estuvo al frente de la primera temporada y ahora sabemos cómo pensaron en ella, gracias a una conversación entre ellas que sirve para ver que no tienen tan mala relación como decían: «Fui la primera presentadora por accidente porque tú no podías… Me llamaron y me dijeron que marchaba hacia la isla. Dejémoslo ahí«.

Nunca se había dicho que Sandra Barneda ya era la primera opción, una oferta que rechazaría hasta que vio el gran éxito de aquella primera tanda con la escena del chico gritando «Estefanía» en la playa que tanto se viralizó. Cuando Mónica Naranjo dijo que no quería continuar, dice que creyó que la castigarían: «Pensaba que quitarían la canción de la intro que grabé, creía que quizás se habían enfadado conmigo».

La presentadora catalana la ha recibido en su casa en pijama y el vídeo es muy divertido. Se han visto algunos reproches y críticas con malicia, como el momento en que Mónica Naranjo le dice que cree que su temporada tuvo más audiencia porque era «muy auténtica»: «¿Quieres que te pellizque?«, acabaría diciéndole. «Y después para que digan que no nos llevábamos bien», soltaban.

Mónica Naranjo recuerda el icónico momento de Estefanía | Instagram

Sandra Barneda recibe a su predecesora en pijama | Instagram

¿Qué secretos de La isla de las tentaciones han revelado sus presentadoras?

¿Qué secretos han revelado de sus experiencias en este formato? Pues algunos de los inconvenientes que se viven desde el papel de la presentadora: «Aún sigue lloviendo tanto y con tantos mosquitos«, se ha interesado la cantante. Y la otra le ha reconocido que sí, que es «terrible«. «Yo recuerdo que me rociaban todo el cuerpo y, aun así, me acababan picando en los brazos. El director me decía que no me rascara, que no quedaba bien». Tampoco es cómodo el asiento que tienen en la hoguera, han dicho ahora: «¿No te duele la espalda?».

Mónica Naranjo ha reconocido que esta experiencia televisiva fue «un máster» para ella, mientras que Sandra Barneda ha confesado que llora «mucho» mientras graba las temporadas porque se siente «muy identificada» con los concursantes.

En este encuentro de paz entre ellas, Sandra Barneda ha querido aprovechar para preguntarle si se plantearía volver a presentar La isla de las tentaciones el día que ella lo dejara. Mónica Naranjo ha tenido clara la respuesta: «No. Creo que lo que has vivido, lo que has disfrutado y lo que has aprendido ya está bien vivido».