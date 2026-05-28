Vuelven las sandalias wedge de los 2000: descubre nuestras cinco favoritas de Zara o Massimo Dutti para este verano

Lo hemos intentado evitar, pero la moda es cíclica y el efecto 2000 ha ganado la batalla definitiva. Prepárate, porque tus pies están a punto de experimentar un viaje en el tiempo (y te encantará).

Seguro que las recuerdas al fondo del armario. Aquellas sandalias de cuña infinita que dominaron los veranos de nuestra adolescencia han vuelto, pero esta vez con un lavado de cara sofisticado y minimalista.

Hablamos de las sandalias wedge. Esta estructura sólida que nos regala centímetros de altura sin el suplicio de los tacones finos se ha convertido en la obsesión de las que más saben de estilo.

¿El secreto de su éxito actual? Han abandonado el exceso de pedrería y los colores estridentes para abrazar el lujo silencioso. Ahora, la clave reside en las líneas arquitectónicas y los materiales de alta calidad.

La joya de la corona en Massimo Dutti

Si buscas una inversión que no caduque en septiembre, Massimo Dutti tiene la respuesta. Su propuesta lidera el ranking de elegancia con un modelo que parece recién salido de una pasarela de Milán.

Se trata de una sandalia con cuña de piel en color marrón chocolate, el tono que ha destronado al negro esta temporada. Su diseño de tiras finas consigue que el pie se vea estilizado y extremadamente delicado.

La piel napa de este modelo garantiza que no aparezcan las temidas rozaduras del primer día. Es caminar sobre las nubes con 8 centímetros de altura extra para nuestro pie.

Lo que más nos gusta de esta pieza es su versatilidad absoluta. Funciona igual de bien con un vestido satinado para una cena de noche que con unos jeans rectos para ir a la oficina (sí, nosotros ya las hemos fichado para el lunes).

El fenómeno viral de Zara que vuela de las estanterías

Por otro lado, Zara ha decidido jugar la carta de la tendencia pura. Su modelo estrella apuesta por la cuña transparente, un guiño directo a la estética futurista que tanto estamos viendo en las redes sociales.

Este diseño en color crudo es el aliado perfecto para las que buscan alargar las piernas visualmente. Al no tener cortes de color en el empeine, crea un efecto de continuidad que te hará parecer mucho más alta.

El precio, como es habitual en la firma gallega, es imbatible para un calzado que promete ser el protagonista de todos tus outfits veraniegos. Eso sí, el stock es limitado y algunas tallas ya muestran el cartel de «próximamente».

No es solo una cuestión de estética. La comodidad de la plataforma wedge permite que el peso del cuerpo se distribuya de forma uniforme, evitando la presión excesiva en la zona del metatarso.

Por qué tu bolsillo agradecerá esta compra

A diferencia de los tacones de aguja que acaban olvidados en la caja, estas sandalias tienen un costo por uso bajísimo. Querrás llevarlas diariamente porque, sencillamente, no hacen daño.

Expertos en podología y estilistas coinciden: la cuña ofrece una estabilidad superior que nos permite aguantar eventos de diez horas sin necesidad de llevar un calzado de repuesto en el bolso.

Además, marcas como Stradivarius y Bershka también se han sumado a la fiebre, ofreciendo alternativas en tejidos denim o acabados metalizados para las más atrevidas del grupo.

Es vital tener cuidado con las imitaciones de baja calidad: asegúrate de que la suela sea ligera. No hay nada peor que una sandalia que pese como un ladrillo al caminar.

La clave para combinar estas sandalias este verano está en el contraste de volúmenes. Prueba a llevarlas con faldas midi con vuelo o pantalones de lino amplios para equilibrar la contundencia de la cuña.

Si aún tienes dudas sobre si rescatar esta tendencia de los 2000, solo tienes que mirar las novedades de Mango. Sus modelos minimalistas en blanco roto son la prueba definitiva de que este calzado ha madurado con nosotros.

Estamos ante una de esas raras ocasiones en que la moda nos da una tregua y prioriza nuestro bienestar sin renunciar al glamour. Es una oportunidad que nuestro zapatero no debería dejar pasar.

La ley de la oferta y la demanda no perdona: los modelos más bonitos de Zara y Massimo Dutti suelen desaparecer antes de que lleguen las rebajas oficiales. Es el momento de ser rápida.

Al final, todas buscamos ese accesorio mágico que nos haga sentir poderosas y seguras a cada paso. Y tú, ¿ya has decidido cuál será tu cuña favorita para este verano?