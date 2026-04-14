La isla de las tentaciones ha estrenado nueva temporada en Telecinco con una primera gala introductoria que ya deja claro que será una edición candente. Sandra Barneda ha presentado las cinco parejas, con cinco chicos de gimnasio que tienen a su lado a cinco chicas que ya se ve que lo pasarán muy mal.

Coqueteo desde el primer minuto, mucha desconfianza, límites bajos, dinámicas tóxicas… Las alarmas han sonado tan pronto como ha comenzado la noche, con la novedad de que las chicas han podido ver en directo qué estaba pasando en la otra villa. Hace gracia lo que han hecho de ocultar a los tentadores bajo unas capas rojas para ocultar, de momento, su identidad. De la misma manera que también puede dar juego que hayan introducido el collar de las sombras, que les permitirá impedir que sus parejas tengan una cita en concreto.

Las chicas de esta edición sufrirán mucho | Telecinco

El juego de la tentación ha ido fuerte, ya que la primera prueba consistía en dejar que las solteras dieran un chupetón al chico que más les gustase. La reacción de Ainhoa ha sido brutal, cuando ha visto que una de ellas se acercaba a Álex dispuesta a lamerle todo el cuello. Ahora bien, parece que quien irá más fuerte es José porque ha confirmado que hay algunas chicas que le parecen atractivas ante la mirada de estupor de su pareja.

Tras lo que vieron a través de la tablet, las chicas llegaron al primer reencuentro con los chicos. Los gritos fueron generales y eso que ninguno de ellos aún no ha hecho nada… alucinarán cuando pase el tiempo y empiece a haber juegos en el jacuzzi. La presentadora se vio obligada a detenerlo todo y calmar los ánimos.

¿Qué audiencia hizo el estreno de La isla de las tentaciones?

En Cataluña, el estreno de La isla no tuvo tanta audiencia como Masterchef… una tendencia que cambió radicalmente en la televisión española, donde Telecinco fue líder de la noche con el 14,3% de share mientras el concurso gastronómico se quedaba con el 11,2%. En nuestro país, cabe destacar que el estreno compitió la primera hora con un capítulo de Crims.

Como muchos podían sospechar, el programa de true crime lideró con contundencia. Del 22,2% de Carles Porta, al 7,2% de Sandra Barneda. Cuando terminó, la reposición de un capítulo antiguo de Crims hizo un 17,7% y La isla, mientras tanto, un 10,3%. Subió en telespectadores, sí, pero también quedó por detrás del 14% que obtuvo Masterchef.

No ha sido un primer programa fácil para las parejas | Telecinco

Esta noche habrá otra entrega de La isla de las tentaciones, que tendrá emisión tres días por semana para explotar los problemas de convivencia y las infidelidades de las parejas.