Sandra Barneda ha sido protagonista de un momento muy comentado de la última gala de Supervivientes. Este domingo, los concursantes tuvieron la oportunidad de recibir una ración de comida extra que podían intercambiar por una llamada con un familiar. Podía pensarse que todos optarían por ingerir más calorías, teniendo en cuenta el hambre que están pasando, pero la gran mayoría acabó optando por recibir ánimos de su gente. No fue el caso de Nagore, que prefirió comer una hamburguesa a hablar con su madre. No obstante, la presentadora catalana aprovechó para saludar a su exsuegra. Cabe recordar que Sandra y Nagore mantuvieron una relación larga de seis años, así que llegó a tener mucha relación con la madre de la vasca.

Los telespectadores más curiosos se rieron mucho cuando las vieron interactuar, ya que sirvió para ver cómo es Sandra Barneda como nuera: «Me gustaría saludarte, ya que te has quedado con las ganas de hablar con Nagore y sé que estás con Nash. Sé que si él pudiera hablar, le diría que se comiera la hamburguesa«, decía haciendo referencia al perro del que comparten la custodia. La mujer no se sintió ofendida por la decisión de la hija, ya que es consciente de que está pasando hambre y cree que le hará bien.

Sandra Barneda habla con su exsuegra en directo | Telecinco

La conversación entre ellas no fue muy larga, tampoco, pero fue tierno escuchar a la presentadora enviar recuerdos a quien fue su suegra durante bastante tiempo: «Puri, un abrazo muy grande«. Una dedicatoria que la otra agradeció: «Un beso muy grande, Sandra«.

Sandra Barneda conoce bien a la concursante, claro, y lo deja claro en algunos de los comentarios que hace en directo: «Cuando Nagore está aburrida, una de las cosas que hace es empezar a imitar a la gente«. El medio Informalia quiso preguntarle sobre estas opiniones y ella, ya fuera de cámaras, confesó que prefiere no hablar sobre el tema: «No hablaré de Nagore si no hablo del resto de concursantes, que después dice que si la beneficio o no la beneficio. Prefiero no decir nada, tampoco sobre cómo la recibí en el plató«.

Qué opina Sandra Barneda del concurso que está haciendo Nagore? | Telecinco

Dulceida viajará hasta Honduras para visitar a Alba Paul en Supervivientes

En la gala de este domingo, los fans del reality se quedaron boquiabiertos cuando supieron que Dulceida había aceptado la propuesta de la dirección. Su esposa, Alba Paul, está concursando en esta edición y, como ya se ha hecho en años anteriores, han querido que haya un reencuentro romántico en Honduras. En esta ocasión, será la influencer quien viaje hasta allí para sorprender a la madre de su hija. Podrá pasar una noche con ella en la isla desierta, pero a cambio deberá saltar desde el helicóptero en uno de los momentos que más llamarán la atención de la siguiente emisión.

Alba Paul no lo está pasando muy bien estos últimos días. La nominación le ha afectado mucho y la hemos podido ver totalmente desesperada. Está frustrada por la actitud de los compañeros y se está peleando más que nunca, una imagen que preocupa a su esposa. ¿Verla la ayudará a encarar las próximas semanas del concurso de supervivencia?