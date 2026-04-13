Sandra Barneda ha estat protagonista d’un moment molt comentat de l’última gala de Supervivientes. Aquest diumenge, els concursants han tingut l’oportunitat de rebre una ració de menjar extra que podien intercanviar per una trucada amb un familiar. Podia pensar-se que tots optarien per ingerir més calories, tenint en compte la gana que estan passant, però la gran majoria ha acabat optat per rebre ànims de la seva gent. No ha estat el cas de Nagore, que ha preferit menjar una hamburguesa a parlar amb la mare. No obstant això, la presentadora catalana ha aprofitat per saludar la seva exsogra. Cal recordar que Sandra i Nagore van mantenir una relació llarga de sis anys, així que va arribar a tenir molta relació amb la mare de la basca.
Els teleespectadors més tafaners han rigut de valent quan les han vist interactuar, ja que ha servit per veure com és Sandra Barneda com a jove: “M’agradaria saludar-te, ja que t’has quedat amb les ganes de parlar amb Nagore i sé que estàs amb Nash. Sé que si ell pogués parlar, li diria que es mengés l’hamburguesa“, deia tot fent referència al gos del que comparteixen la custòdia. La dona no s’ha sentit ofesa per la decisió de la filla, ja que és conscient que està passant gana i creu que li farà bé.
La conversa entre elles no ha estat massa llarga, tampoc, però ha estat tendre sentir la presentadora enviar-li records a qui fos la seva sogra durant bastant de temps: “Puri, una abraçada molt gran“. Una dedicatòria que l’altra ha agraït: “Un petó molt gran, Sandra“.
Sandra Barneda coneix bé la concursant, és clar, i ho deixa clar en alguns dels comentaris que deixa anar en directe: “Quan Nagore està avorrida, una de les coses que fa és començar a imitar la gent“. El mitjà Informalia ha volgut preguntar-li sobre aquestes opinions i ella, ja fora de càmeres, ha confessat que prefereix no parlar sobre el tema: “No parlaré de Nagore si no et parlo de la resta de concursants, que després em diu que si la beneficio i no la beneficio. Prefereixo no dir res, tampoc sobre com vaig rebre-la a plató“.
Dulceida viatjarà fins a Hondures per visitar l’Alba Paul a Supervivientes
En la gala d’aquest diumenge, els fans del reality van quedar-se amb la boca oberta quan van saber que Dulceida havia acceptat la proposta de la direcció. La seva dona, Alba Paul, està concursant en aquesta edició i, com ja s’ha fet en anteriors anys, han volgut que hi hagi una retrobada romàntica a Hondures. En aquesta ocasió, serà la influencer qui viatjarà fins allà per sorprendre la mare de la seva filla. Podrà passar una nit amb ella a l’illa deserta, però a canvi haurà de saltar des de l’helicòpter en un dels moments que més cridaran l’atenció de la següent emissió.
Alba Paul no ho està passant massa bé aquests últims dies. La nominació l’ha afectat molt i l’hem pogut veure totalment desesperada. Està frustrada per l’actitud dels companys i s’està barallant més que mai, una imatge que preocupa a la seva dona. Veure-la l’ajudarà a encarar les pròximes setmanes del concurs de supervivència?