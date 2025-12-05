Nagore Robles ha pres una decisió fulminant. En un comunicat que ha compartit a través de les històries temporals del seu perfil d’Instagram, la presentadora i col·laboradora televisiva ha anunciat que deixarà de compartir informacions sobre la seva vida personal a través de les xarxes socials. Què ha passat i per què ha pres aquesta decisió sense precedents? Les últimes informacions que han sortit a la llum sobre la ruptura amb la seva parella, la tiktoker catalana Carla Flila, haurien estat el detonant per compartir aquest text en què a més a més, envia un dard cap al periodistes i comunicadors de la crònica social.
Nagore Robles anuncia que deixarà de compartir la seva vida sentimental a les xarxes
Feia mesos que els seguidors de Nagore Robles es preguntaven què havia passat amb Carla Flila. Una parella formada per dos personatges de l’star-system espanyol que també havia fet parlar molt per la diferència d’edat entre elles. Sigui com sigui, els últims mesos molts usuaris s’havien adonat que les interaccions entre elles cada cop eren menors fins ben bé ser nul·les. Havien trencat i després s’havien tornat a reconciliar? Com des del principi havien fet partícips els seguidors de la seva història d’amor compartint contingut, fotos i vídeos, ara els sorprenia el fet de veure que ja no hi havia publicacions de la parella.
Fa només unes hores, el periodista especialitzat en temes del cor, Javi Hoyos, compartia una exclusiva sobre la ruptura definitiva de la parella en un dels seus vídeos a Instagram. El presentador de D Corazón ha investigat què havia passat i ha parlat amb persones properes a totes dues. “Han acabat molt bé, s’estimen molt, portaven un bon temps de reconciliació”, ha explicat.
Després d’aquesta publicació Nagore Robles decidia publicar aquest comunicat en el seu perfil d’Instagram que també podria ser una resposta cap al vídeo de Javi Hoyos, qui també ha replicat el comunicat, però anem per pams. Nagore ha decidit trencar el silenci i sincerar-se després de molt temps. “Cada vegada em sento més incòmoda veient com algunes parts de la meva vida privada acaben convertides en titulars o contingut que no he demanat, que no vull i que no puc aturar”, es lamenta la presentadora.
El seu missatge també es dirigeix a la premsa o els creadors de contingut que parlen de crònica social o safareig. “A vegades aquells que creen aquestes peces obliden que després del que expliquen hi ha persones, amb històries i moments que no són fàcils de gestionar”, escriu. Afirma que parla des de la naturalitat i un lloc de confiança i, per tant, el que no imagina és que “les paraules acabin circulant per generar visites, comentaris o seguidors”. “Cada reproducció, cada comentari, cada seguidor que sumen, es tradueix en diners i notorietat, és un negoci i jo la matèria prima”.
La seva queixa també es dirigeix cap al fet que alguna cosa personal es tradueixi en “guanyar atenció o beneficis” i tot plegat s’ha convertit en una sensació “difícil de gestionar i suportar”, expressa. I què farà a partir d’ara? Ha decidit cuidar-se i “no tornar a parlar públicament” de la seva vida privada en cap mitjà. “No des de la ràbia, sinó des de la calma i la cura cap al que soc i el que estic aprenent a protegir, la meva intimitat”. D’aquesta manera, convida les persones que entren en el perfil només per tafanejar la seva vida privada, que se’n vagin amb tranquil·litat.
La resposta del periodista Javi Hoyos
Tot i que no hi ha noms explícits, Javi Hoyos ha decidit fer una rèplica al comunicat en un altre vídeo a Instagram. “Tot i que hi ha algunes parts del comunicat que m’han molestat, no les tindré en compte perquè al final està travessant un moment dur”, ha expressat el creador de contingut. “Tots sabeu que han compartit la seva història d’amor a través de les xarxes socials. Jo vaig fer el vídeo amb tot l’afecte i el respecte”, apunta.
El periodista ha defensat la seva feina i el respecte que fa servir a l’hora d’explicar les notícies i entén que no és fàcil gestionar informacions sobre la teva vida. “Ho he fet amb tot el respecte i l’afecte que tinc”, declara. A més a més, posa damunt la taula que Nagore Robles ha presentat programes del cor en què es parlava de la vida privada d’altres famosos o personatges de realities com ella mateixa ha estat en el passat. “Em sembla un discurs força incoherent. Ella va fer el salt a fama en un reality i en el seu cas ha continuat exposant la vida privada a les xarxes socials. Qualsevol pot canviar el rumb, però cal fer-ho“, ha expressat. La seva resposta ha estat feta “des del respecte” i els missatges de la publicació s’han omplert d’opinions, moltes a favor del periodista.
“Javi ets un gran comunicador i sempre crec que informes amb respecte. Aquesta dona ha estat la primera que ha venut la seva vida per ser coneguda i estar on ara està. Si volia tenir intimitat en la seva vida que no hagués publicat a les xarxes la seva relació, perquè quan li convé per a fer publicitat i guanyar diners aquí, no li importa. Que no t’importi el seu comunicat, perquè la teva feina és admirable”, “Ets dels millors periodistes, respectuós educat, i a més a més amb afecte”, “Aquí Nagore, com sempre peca d’ego. Aquesta és la seva perdició”, “No es pot demanar privacitat si estàs compartint la teva vida a xarxes socials, no té sentit”, ha escrit alguns usuaris. Sigui com sigui, caldrà veure si Nagore posa en pràctica el comunicat a partir d’ara.