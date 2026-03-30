L’edició actual de Supervivientes ha tingut un inici molt calentet. L’audiència no està responent tan bé com en altres ocasions, malgrat les múltiples amenaces d’abandonament, els enfrontaments entre els concursants i els inicidents mèdics. En el debat d’aquest diumenge, per exemple, havien d’anunciar quin seria el fitxatge bomba que han fet. L’expectació era màxima perquè feia un munt de dies que ho anunciaven i que asseguraven que seria una autèntica sorpresa. Ho ha estat, però tot i així han perdut el lideratge davant del cinema de TVE en la televisió espanyola i s’han enfonsat encara més en la graella catalana amb només un 6% de quota de pantalla.
Un mes després de l’inici de la competició a Hondures, els concursants rebran la companyia de Nagore Robles. Feia molt de temps que els fans reclamaven que acceptés la proposta de l’organització, un “sí” que ha trigat a arribar. Com és que la incendiària col·laboradora ha acceptat marxar cap allà? La més odiada de Gran Hermano, recordem, es converteix en la gran esperança de la cadena per intentar reflotar una edició en la que havien posat molts calers.
“Fa anys que em demaneu que vingui i això ho faig principalment per vosaltres. Només espero que, quan em nominin, vosaltres em salveu perquè penso donar-ho tot. Guanyaré“, ha repetit diverses vegades en la seva intervenció a plató. Havien anunciat que aniria a l’edició de l’any passat, però al final no va donar-se i ella mateixa va explicar-ne públicament el motiu: “Jo no vaig prometre que hi aniria i, de fet, ningú no m’ha trucat. No he pogut seure a escoltar cap proposta“, va dir.
Quan li van dir, havia estat l’any anterior: “Em van oferir anar-hi un mes després que comencés el concurs perquè una d’elles va abandonar. Volien que jo fos substituta i, al llarg de tots els anys en què m’oferien anar-hi, mai no hi havia anat. Sabia que si hi anava com a substituta, la gent em trauria tot el mèrit que tingués de qualsevol cosa que aconseguía. Hi aniré des del primer dia”, va dir en aquell moment. I és per això que ara ha sorprès encara més que anunciï que ha canviat d’idea i que sí que concursarà. Com ho ha justificat? “És ara o mai“.
El retrobament amb Sandra Barneda, molt fred
Aquesta participació té un punt de tafaneria extra perquè cal recordar que Nagore va ser parella de Sandra Barneda durant uns quants anys. Sempre que s’han trobat des que trenquessin, els més curiosos s’han fixat si han estat fredes entre elles. Sembla que les coses no van acabar de la millor de les maneres i, per això, ha fet gràcia tornar a veure-les juntes en un plató. La presentadora catalana ha estat l’encarregada d’anunciar que la seva ex es convertiria en concursant, l’ha rebut a plató amb dos petons i, a partir d’aquí, els teleespectadors s’han disposat a analitzar cada gest que ha fet una i altra.
Alguns teleespectadors han destacat a la plataforma X que hagin “evitat el contacte visual” o que ni tan sols s’hagin fet dos petons de comiat. D’altres són més irònics i diuen que “bé” que es porten. “Ni amb l’aparició de Nagore s’atisba el to monocorde de Sandra Barneda”, ha etzibat un altre crític. Ha de ser incòmode, les coses com són, però no deixen de ser professionals que saben que hauran de parlar al llarg de les setmanes en què es mantingui al concurs la Nagore.
Una concursant que promet revolucionar Hondures i que tindrà un suport en els companys, ja que és molt amiga de l’Alba Paul. És probable que facin pinya, però caldrà veure si la convivència no acaba afectant també aquesta relació.