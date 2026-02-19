El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
19/02/2026 16:47

Alba Paul ha estat confirmada com la sisena concursant de la pròxima edició de Supervivientes, tota una sorpresa perquè això implica que s’allunyarà de la seva dona i la filla d’un any per marxar uns mesos a Hondures. Dulceida s’ha mostrat entusiasmada per aquesta aventura professional de la seva parella, a qui li ha desitjat tots els ànims del món: “T’estimo per sempre. Ho faràs genial i estic molt feliç per tu“.

La creadora de contingut se suma a la llista de concursants que confirmats fins ara, formada per l’ex de Bertín Osborne, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix i Paola Olmedo. En el vídeo de presentació, Alba Paul s’ha mostrat molt emocionada amb aquest gran projecte que permetrà que la coneguin més enllà dels seus fans i els de la dona a Instagram: “Hola, soc Alba Paul, creadora de contingut i petita empresària. Sí, soc concursant de Supervivientes. Aquesta és la bogeria més gran que viuré, però és que necessito fer-ho“.

Soc una persona supercompetitiva, una dona de caràcter i vull posar-me a prova. Així que ens veiem a Hondures. Espero no defraudar-vos“, ha afegit molt contenta per haver acceptat una proposta amb la qual somiava des de fa temps.

La influencer confessa que marxarà uns mesos a Hondures - Instagram
La influencer confessa que marxarà uns mesos a Hondures | Instagram

Alba Paul tornarà a participar en un reality després del triomf a Pekín Exprés

Aquesta no serà la primera vegada que Alba Paul participi en un reality, ja que cal recordar que va anar a Time Zone i que va resultar la guanyadora de Pekín Exprés. En aquell moment, va endur-se el premi en una aventura per la Xina que va compartir amb el seu cunyat. Si ara torna a convèncer tant com en aquella ocasió, encara és un misteri. Sí que és una noia apañada i amb molts talents ocults, el que podria ajudar-la. Si és tan bona en la convivència amb altres famosos en una illa deserta, ho descobrirem aviat.

Després de l'experiència a Pekin Exprés, ara provarà sort a Supervivientes - Instagram
Després de l’experiència a Pekin Exprés, ara provarà sort a Supervivientes | Instagram

Encara no hi ha data d’estrena de la nova edició de Supervivientes, de la mateixa manera que encara s’han d’acabar d’afegir a la llista noms d’altres personatges coneguts. Tots ells es posaran a prova sense menjar ni condicions d’higiene bàsiques, però amb un sou suculent que ho compensa.

