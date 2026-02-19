Alba Paul ha estat confirmada com la sisena concursant de la pròxima edició de Supervivientes, tota una sorpresa perquè això implica que s’allunyarà de la seva dona i la filla d’un any per marxar uns mesos a Hondures. Dulceida s’ha mostrat entusiasmada per aquesta aventura professional de la seva parella, a qui li ha desitjat tots els ànims del món: “T’estimo per sempre. Ho faràs genial i estic molt feliç per tu“.
La creadora de contingut se suma a la llista de concursants que confirmats fins ara, formada per l’ex de Bertín Osborne, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix i Paola Olmedo. En el vídeo de presentació, Alba Paul s’ha mostrat molt emocionada amb aquest gran projecte que permetrà que la coneguin més enllà dels seus fans i els de la dona a Instagram: “Hola, soc Alba Paul, creadora de contingut i petita empresària. Sí, soc concursant de Supervivientes. Aquesta és la bogeria més gran que viuré, però és que necessito fer-ho“.
“Soc una persona supercompetitiva, una dona de caràcter i vull posar-me a prova. Així que ens veiem a Hondures. Espero no defraudar-vos“, ha afegit molt contenta per haver acceptat una proposta amb la qual somiava des de fa temps.
Alba Paul tornarà a participar en un reality després del triomf a Pekín Exprés
Aquesta no serà la primera vegada que Alba Paul participi en un reality, ja que cal recordar que va anar a Time Zone i que va resultar la guanyadora de Pekín Exprés. En aquell moment, va endur-se el premi en una aventura per la Xina que va compartir amb el seu cunyat. Si ara torna a convèncer tant com en aquella ocasió, encara és un misteri. Sí que és una noia apañada i amb molts talents ocults, el que podria ajudar-la. Si és tan bona en la convivència amb altres famosos en una illa deserta, ho descobrirem aviat.
Encara no hi ha data d’estrena de la nova edició de Supervivientes, de la mateixa manera que encara s’han d’acabar d’afegir a la llista noms d’altres personatges coneguts. Tots ells es posaran a prova sense menjar ni condicions d’higiene bàsiques, però amb un sou suculent que ho compensa.