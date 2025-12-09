Dulceida va començar a triomfar com a influencer gràcies a la seva naturalitat extrema. La reina de les creadores de contingut ho ha mostrat absolutament tot de la seva vida i això li han agraït els milions de fans que s’han enganxat a les seves aventures. Darrerament, ha fet un canvi de xip perquè és ella qui controla què comparteix i, sobretot, fins a on. Ho ha arribat a passar molt malament per culpa de la pressió dels seguidors i ara se sincera sobre el tema en una entrevista molt íntima al pòdcast de Vicky Martín Berrocal.
“M’he arribat a sentir molt vulnerable, com si la meva vida fos d’altres persones. Abans sentia que estava obligada a compartir què feia en tot moment i a on anava. Quan veig els vídeos en què 3.000 persones em perseguien pel carrer… Ho vaig gaudir molt, però era una bogeria i la meva mare m’ha hagut de dir que posés els peus a terra diverses vegades. Aquest cap de setmana he estat de casa rural amb les amigues, per exemple, doncs no he dit a quin poble estàvem i vaig dir que estava allà un dia després d’arribar”.
Ara que és mare, sent molta més por i està més conscienciada que s’ha de protegir per també tenir cura d’ella. Per exemple, mai no ha volgut compartir fotografies de la cara de la nena. Ha explicat que una de les revistes més grans d’Espanya va proposar-li fer una portada amb l’Aria, però ella s’hi va negar fins i tot quan van dir-li que podia sortir d’esquena: “Hauria estat el meu somni, però no és el d’ella i tenia clar que no ho faria”.
Els pitjors moments de Dulceida, al descobert
Dulceida ha viscut dos anys molt i molt complicats, quan va trencar amb l’Alba Paul i va coincidir amb la mort de la seva àvia: “Quan ho vam deixar, ens dèiem moltes vegades que no podíem viure sense l’altra i ara he après que sí, però que no volem fer-ho. Van ser dos anys molt tòxic, la veritat. Vaig arribar a patir molt, no em veia capaç ni de sortir del llit… però no em penedeixo de res perquè, aquell any, em va ensenyar moltes coses. Que va ser terrorífic perquè vaig deixar de ser jo i vivia en una muntanya russa permanent, però vaig madurar de cop“.
També ha recordat, per exemple, el moment en què va veure’s superada per la situació quan la seva marca de roba va començar a vendre moltíssim: “Teníem moltes vendes, fins al punt que de manera online només venia més el Zara. Ara bé, les despeses es van disparar i va fer-se evident que jo no entenia d’aquest món. Vam haver de tancar”.
L’Alba i ella sempre s’estan discutint, reconeix, ja que són dues dones de caràcter “explosiu”: “Aquest mateix matí hem discutit per una ximpleria, però ens fem un petó i se’ns passa. La veritat és que ella és la meva calma, la meva noia… a qui em connecta el fil vermell indestructible. Estem fetes l’una a l’altra, el món ja sabia que estaríem juntes i no m’imagino la vida sense ella”.
Dulceida dona detalls de la vida com a mare
Juntes han estat mares de la petita Aria, una nena “increïble” i “molt terratrèmol“. La Dulceida tenia molt romantitzat l’embaràs i, un cop ho va viure, va adonar-se que s’acaba fent llarg i que té coses dolentes. Ara que ha passat un temps, però, sent moltíssimes ganes de tornar-lo a viure: “Mai no m’he vist tan guapa i radiant, a més a més, em sentia com una deessa. I el part… és tan increïble”. I això que el seu no va ser un d’aquells parts ràpids i fàcils, precisament: “Van ser moltíssimes hores, va haver d’acabar posant-me l’epidural quan jo no volia al principi, va ser terrorífic i va acabar en cesària quan a mi em feia pànic. Però em sembla un sentiment tan salvatge que em sembla boig perquè ho vaig passar molt malament, però ho faria moltes més vegades”.
L’amor que sent cap a la filla és inexplicable, l’amor més pur que només una mare pot sentir: “Em sembla increïble, l’amor de mare és el més gran. Cada dia que l’agafo en braços ho penso, que l’hem fet nosaltres i és una meravella“. La maternitat no és un camí de roses, per això, sobretot per a les mares treballadores: “Sempre que surto de casa em sento malament per deixar-la i em jutjo molt a mi mateixa, però em repeteixo constantment que soc la millor mare per a ella“.
Els complexos físics de la Dulceida, explicats per ella mateixa
En aquesta entrevista, la influencer ha reconegut que ha arribat a tenir un complex físic molt gran amb el seu pit. Sempre en va tenir molt i no li agradava veure’s al mirall: “He arribat a plorar en veure’m… Molts em deien Aida la tetona, de fet, imagina’t. Quan mantenia relacions sexuals no em treia el sostenidor, arribava a aquest punt”. Per això, va decidir operar-se i va reduir-se unes quantes talles. Durant l’embaràs van tornar a créixer i les pors van tornar, però ara se li han desinflat i ha decidit que tornarà a passar per quiròfan després d’un segon embaràs que desitja que arribi aviat.