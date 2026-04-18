El test més català a Dulceida: sèries de TV3 i la seva paraula preferida
Jennifer Navarro
18/04/2026 10:34

3Cat ha donat la benvinguda a Dulceida, que serà la presentadora de La gran cita. Dilluns 20 d’abril s’estrenarà un programa nou a la plataforma, el que suposarà la conversió de la influencer en presentadora estrella de la televisió pública. Mai no l’hem vist en aquest paper i, encara menys, parlant català. En un vídeo promocional, l’hem vist posar-se a prova en el test més català. Quina és la seva paraula preferida en la nostra llengua? A quina sèrie de TV3 s’hi ha enganxat?

Ella pertany a una generació que tenia sintonitzat el Super3 a totes hores i, efectivament, ha reconegut que els seus dibuixos preferits de quan era petita els veia en aquesta cadena. Doraemon la va captivar, pel que ha dit, però també Candy: “Era molt fan del Club Super3”. Una sèrie de la casa que l’hagi marcat? Diu que n’hi ha hagut moltes, però que sempre es quedaria amb El cor de la ciutat. I si parlem de ficcions, podem recordar que la seva vida podria haver canviat molt en cas que hagués complert el seu somni de ser actriu: “Vaig fer un càsting per Laberint d’ombres i no em van agafar perquè era una mica massa gran”.

La influencer amb més seguidors de Catalunya també ha tret a la llum quines són les seves cançons preferides en la nostra llengua, Els teus ulls d’Alfred García i Elefantsd’Oques Grasses: “M’encanta, no us separeu, si us plau”.

També el seu menjar preferit és tradicional de la cuina catalana, ja que ha dit que podria menjar escudella cada dia. I continuem parlant de gastronomia, ja que sorprenentment ha triat “mandonguilles” com la seva paraula preferida en català.

La sèrie de TV3 que més ha marcat a la influencer - Instagram
Així serà La gran cita, el primer programa de Dulceida a 3Cat

A La gran cita, 100 persones solteres arribaran a una masia per buscar parella. La intel·ligència artificial els ha dividit en 50 parelles ideals, almenys numèricament, però ells no saben qui és el seu match. La gràcia? Veure si el robot realment pot predir com funciona la química que es creï a les cites que han preparat. El vídeo promocional deixa clar que es tracta d’una mena de segona vida -més suau- de La isla de las tentaciones amb petons a la piscina, cites desastroses i també llàgrimes. 

Quina és la paraula preferida de Dulceida? Instagram

Dulceida ha deixat clar que aquest és un programa “brutal” i que “enganxa”: “Hi ha molta veritat, que mai és una sola, diversitat i respecte”, ha promocionat. Diu estar orgullosa de treballar amb un equip dels millors que ha conegut i tractat: “Heu de veure-ho! Un programa on m’he sentit còmoda, relaxada i fins i tot em veig bé”. Caldrà veure quina és la resposta de l’audiència.

Notícia: Dulceida: &#8220;Em fa enfadar molt quan em critiquen per parlar la meva llengua&#8221;
En una entrevista a 3Cat, la 'influencer' defensa el seu fitxatge i lamenta que rebi tantes crítiques per ensenyar català a la filla
Notícia: Dulceida, en un moment &#8220;complicat&#8221;: &#8220;Atabalada i amb molta ansietat&#8221;
A la 'influencer' li esperen moments complicats ara que la dona marxa tres mesos a 'Supervivientes'
Notícia: Alba Paul, la dona de Dulceida, el fitxatge sorpresa de &#8216;Supervivientes&#8217;
La gironina marxarà lluny de la 'influencer' i la seva filla per marxar uns mesos a concursar a Hondures
Notícia: Dulceida sorprèn amb l&#8217;entrevista més íntima: pors i complexos físics
La 'influencer' confessa quins han estat els seus pitjors moments, quan no ha pogut ni sortir del llit

