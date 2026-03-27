Dulceida estarà al capdavant de La gran cita, un dating multitudinari de 3Cat que s’estrenarà a la plataforma digital el pròxim 20 d’abril. La cadena pública catalana s’arrisca amb el fitxatge de l’abella reina de les influencers, una reina dels seguidors però sense experiència com a presentadora. Creuen que pot ser una bona idea que segueixi el camí de Laura Escanes, però, l’altra creadora de continguts catalana que ha fet el pas a la televisió -i amb un gran èxit!-. Aquest gran format d’entreteniment connecta amb el públic jove i que combinarà realitat, emoció i tecnologia. La idea, preguntar si la intel·ligència artificial pot predir l’amor de manera més acurada que l’espontaneïtat humana.
I què sabem d’aquest programa? Ens avancen des de TV3 que aquesta serà “una gran cita a cegues” amb 50 parelles “altament compatibles“. La imatge d’arrancada serà impactada, ja que han reunit 100 persones per viure la cita a cegues més gran mai vista a la televisió. La qüestió és que un equip expert en IA ha identificat 50 parelles altament compatibles, però els participants no saben quines són aquestes parelles fins a un moment clau del programa. Se suposa, doncs, que ells hauran d’anar mantenint cites i, després, es descobrirà si la química que ha sorgit ja l’havia previst la IA o si, al contrari, si les emocions humanes no poden ser analitzades per una màquina.
Quina serà la mecànica de La gran cita?
Al llarg de 8 capítols, els concursants viuran una experiència que va molt més enllà de les cites tradicionals. Passaran per tres fases decisives: la formació de parelles, l’evolució de les relacions i la decisió final. Ja deixen clar que hi haurà “dinàmiques sorpresa”, cites ràpides, cites de sofà, trobades amb famílies, secrets inesperats, una escapada de 48 hores… I l’esperat gir final, el que pot trasbalsar-ho tot quan descobreixin si la persona que han triat és o no la seva parella ideal segons la IA.
En aquest punt, l’experiment acabarà amb la gran decisió quan les parelles hauran de decidir si volen continuar juntes un cop acabat el programa. El públic també sabrà quines parelles “inclusives, diverses i reals” segueixen juntes mesos després, un punt afegit que recorda al que fa La isla de las tentaciones.
A través d’un recorregut emocional intens, els participants viuran cites, conviuran entre ells, coneixeran famílies i amics, i afrontaran desafiaments que posaran a prova les seves conviccions i desitjos.