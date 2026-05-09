Bones notícies per a 3Cat, que ja pot dir que el fitxatge de Dulceida ha estat una decisió molt i molt encertada. La gran cita ha obtingut uns números increïbles al llarg de les seves primeres tres setmanes, 926.000 reproduccions que la converteixen en una de les millors estrenes en l’històric de la plataforma. Des de la cadena destaquen el pic que van assolir el dia de l’estrena dels capítols finals, amb més de 120.000 en un sol dia, una fita tan sols superada per l’exitosa sèrie de sobretaula Com si fos ahir o els resums dels partits de futbol.
La gran cita s’ha convertit en tot un fenomen entre el públic jove i així ho demostra l’anàlisi que fan dels resultats. El 44% d’espectadors són menors de 35 anys i la franja 25-34 gairebé dobla la xifra habitual d’aquest públic a la plataforma, així que queda més que demostrat que amb aquest format sí que han aconseguit connectar amb un públic difícil que requereix d’entreteniment com el que els han ofert en aquests vuit capítols. I si parlem de teleespectadors joves, sempre ve implícit un bon resultat d’interaccions a les xarxes socials. Els continguts d’aquest programa gairebé arriben als nou milions de reproduccions, una autèntica bestialitat.
La idea era bona i atractiva, això ha quedat clar. El primer capítol és el de la presentació de les parelles, segurament el més fluix però també necessari per connectar amb qui és qui. De seguida arriben les cites ràpides i el primer repte, aconseguir un match mutu per continuar l’experiència. Han fet gràcia veure’ls sortir de la finca per tenir cites a la vida real, que coneguessin l’entorn de l’altra i que poguessin tenir 48 hores d’intimitat.
En la gran final ha arribat que descobrissin si la parella que havien triat era la mateixa que havia predit la IA per a ells. Ha triomfat l’amor amb qui han conviscut o han preferit donar una oportunitat a qui havia triat l’algoritme? No farem spoiler, però sí que podem destacar que el programa hagi aconseguit trobar perfils atractius però sense caure en els personatges que acostumen a fer-la grossa en formats d’aquest tipus.
La gran cita no és una Isla de las tentaciones, aquí no hi ha crits i tampoc salseos esbojarrats perquè recordem-ho… això és TV3. Han optat per concursants amb dos dits de front, calma, bones paraules i molt romanticisme. Queda pendent de confirmar si hi haurà una segona temporada i si, en aquest cas, els futurs participants tornen a ser tan suaus o acaben protagonitzant escenes virals com passa en altres formats similars d’altres cadenes.
Què han dit els teleespectadors de La gran cita?
La tònica general, si llegim els comentaris que han fet els teleespectadors a les xarxes socials, és que el programa ha agradat i molt. De fet, la petició més repetida és l’anunci d’un programa especial que mostri què ha passat amb les parelles sis mesos després com també es fa a La isla de las tentaciones. Han triomfat realment les històries d’amor que s’hi han iniciat? Algú s’ha penedit de la seva ruptura i ha recapacitat? “En volem més i saber com va i com estan“, “I els sis mesos després el tindrem? Volem una segona temporada ja“, “Volem La gran cita sis mesos després” o “Necessito saber que se n’ha fet d’ells a l’actualitat!! Hi ha alguna parella que espero que hagi recapacitat!” són alguns dels missatges que han escrit en aquest sentit.
Moltíssima gent ha assegurat que s’ha emocionat amb el final fins al punt que han acabat plorant: “Increïble els 2 últims capítols“, “Pffff quina ressaca emocional“, “Que aixequi la mà qui s’hagi emocionat, ui hagi cridat, qui s’hagi sorprès“, “Quina plorera a l’últim capítol” i “Quin final de temporada“. La gran majoria aplaudeix que hagi estat un programa “molt bo” que els ha “enganxat” des del primer minut: “Ha estat increïble” i “M’ha encantat” es repeteix fins a l’avorriment.
Les decisions d’algunes de les parelles han sorprès bastant, en general, i també que hagin fet un càsting amb persones “reals” i sentiments que semblaven realment reals des de casa: “Enhorabona, 3Cat, pel programa que heu fet”. Tot un èxit.