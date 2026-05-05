Primeres imatges del rodatge de ‘La Travessa VIP’ de 3Cat: “Preparadíssims”
Jennifer Navarro
05/05/2026 13:54

La Travessa VIP arribarà a la plataforma 3Cat la pròxima tardor, però els fans han rebut un primer tastet de com serà la primera edició amb fmosos del programa d’aventures que presenta la Laura Escanes. La cadena pública ha compartit un vídeo en el seu perfil d’Instagram, en el qual podem veure els famosos als qui han convençut per participar-hi vestits amb la jaqueta oficial. De groc, somrients i “preparadíssims” abans de començar una aventura que els farà patir perquè no són proves físiques senzilles… En cas que realment els facin currar tant com als exconcursants de les altres temporades, els veurem sotmetre’s a proves dures que els posaran a prova amb kayaks, senderisme i tota mena d’activitats físiques.

Les vuit parelles han arribat a Mallorca i el rodatge tot just acaba d’iniciar-se. Des d’un resort d’Alcúdia, si fem cas a la informació que comparteixen a Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio, el programa engega a rodar i ja preparen les primeres fases d’aquesta gravació.

Qui són els famosos que participen a La Travessa VIP?

La influencer i presentadora s’ha mostrat molt contenta en aquest aterratge a l’illa: “Ja som a Mallorca amb la serra de Tramuntana molt a prop, un territori que posarà a prova les nostres parelles. Per primera vegada, no seré jo qui us doni aquesta notícia“, ha dit tot Laura Escanes introduint els selfies dels concursants que havien de confirmar que han començat el rodatge. Les valencianes diuen estar “preparadíssimes”, igual que els germans Casas o els jugadors de bàsquet Víctor Sada i Laia Palau.

Podem recordar quines són les parelles que han format per a aquest programa que s’ha convertit en el més exitós des que es creés la plataforma digital de TV3. El tàndem que més suport està rebent a través de les xarxes socials és el que formen Miki Núñez i Raquel Sans. El cantant i la periodista formen una parella ben curiosa que, de moment, estan rebent molts missatges positius. Llegir gent confessar que és “team Miki i Raquel” comença a ser habitual.

Miki Núñez i Raquel Sans són els concursants que més suport reben abans de començar - 3Cat
Jair Domínguez i Neus Rossell s'han sumat a l'experiència de La Travessa - Instagram
Jair Domínguez i Neus Rossell estan enamorats a la vida real i, confien, també en aquesta experiència televisiva. També estan molt units Sheila i Christian Casas, els germans de l’actor Mario Casas que provaran sort com a esportistes. Serà graciós veure els integrants de The Tyets, Xavier Coca i Oriol de Ramon, fent kayak per Mallorca.

Dues de les qui estan més en forma són la model Jessica Goicoechea i l’exgimnasta rítmica Natalia Timofeeva, que formen un dels equips que podria arribar més lluny en la competició. De la mateixa manera que Víctor Sada i Laia Palau, campions amb la selecció espanyola que tenen experiència en això dels esports. Finalment, podem destacar les valencianes Nerea Sanfe i Carolna Ferre, dues presentadores amb ganes de donar-ho tot. La influencer Carlota Bruna i la científica marina Gádor Muntaner tanquen un càsting molt potent.

Les concursants valencianes també estan a Mallorca - Instagram
El post d’Instagram que han fet amb aquestes primeres imatges a Mallorca s’ha omplert de comentaris de gent que aplaudeixen que torni el programa: “Que guai, quines ganes de veure aquesta nova temporada”, “Que fort”, “Ànims a tots i ganes de veure-us en acció” o “Bona pinta!” són alguns exemples. Hi ha ganes, però també crítiques a la localització que han escollit per a aquesta temporada perquè consideren que és dolent que mostrin més paisatges macos de Mallorca a 3Cat: “Si ja estem saturats de turistes, ara en féu més publicitat”, “Estem massificats i la serra col·lapsada de tota mena d’esdeveniments per terra, mar i aire” o “Tan sols espero que amb les imatges idíl·liques amb el dron i tota la pesca, no ens generi més turisme… Editeu-ho i mostreu la part lletja, gràcies”.

Bomba a 3Cat: els 16 famosos que participaran en 'La Travessa VIP'
