La Travessa: expedició Ponent escura les últimes hores abans de conèixer qui serà la parella guanyadora de la tercera temporada del concurs més extrem de la televisió catalana. Laura Escanes ha conduït les 10 parelles durant més de 300 kilòmetres des de les Terres de l’Ebre fins a la Vall d’Aran, el punt clau en què els concursants hauran de fer mans i mànigues per superar els reptes més durs després de tants dies d’esforç. Aquest dimarts 28 d’octubre podrem descobrir qui aconseguirà el premi com a vencedors de La Travessa i endur-se 20.000 euros. Abans, però, 3Cat ha compartit alguns detalls dels participants que han donat tant joc les darreres setmanes a través de la plataforma. Quines són les red flags o banderes vermelles que no toleren els concursants de La Travessa?
Quines ‘red flags’ no acceptarien els concursants de ‘La Travessa’?
El terme red flags és una expressió que ve de l’anglès i que es podria definir com a aquells avisos o banderes vermelles que una persona no toleraria o que no li agraden pas d’una altra persona o d’un mateix. En un vídeo publicat a través de les xarxes de 3Cat, els pregunten quines són aquestes red flags pel que fa a les parelles que ells no acceptarien a l’hora de formar una relació.
👀 Curiosament, les red flags dels concursants de "La travessa" es repeteixen. Coincidència? 🚩— 3Cat (@som3cat) October 27, 2025
Dimarts coneixerem quina és la parella guanyadora de l’edició d’enguany! 💥#LaTravessa3Cat pic.twitter.com/6i1oEpVspD
El primer que ha passat per aquest petit joc ha estat el Dani, que forma parella amb el Damià i que s’ha convertit en un dels semifinalistes. “Jo mai podria estar amb algú que no hagi vist La Travessa“, indica. La solució és fàcil perquè els capítols estan disponibles a la plataforma 3Cat. El següent ha estat el Josep, qui a l’inici feia parella amb la Cris, però després d’una prova d’eliminació individual ha acabat creant una de les parelles semifinalistes amb la Maria. Amb qui no estaria el concursant? “Amb una persona que no fes res d’esport”. La Sandra, una concursant que va haver de dir adeu al somni del programa per culpa d’una lesió quan tenien a tocar la semifinal també coincideix amb el Josep. “Jo soc un cul inquiet i m’encanta fer coses, no paro quieta, i per tant mai estaria amb una persona sedentària”.
La importància de la natura, el respecte i l’esport
Què més han compartit els concursants? El Litus dona molta importància a la natura. “Jo no estaria amb una persona que no cuidés la natura ni la gent que estimo”. El Damià, parella en el concurs del Dani, també repeteix les idees d’altres companys, el sedentarisme i que “no li agradés l’esport”. La Maria, una de les semifinalistes, ha ofert una llista una mica més àmplia que els seus companys de concurs. “Jo mai estaria amb una persona que no em respectés i no em deixes ser la Maria Serra que soc normalment. Que preferís estar tot el dia al sofà abans d’anar a prendre l’aire o fer esport a l’aire lliure, que no respectés el medi ambient i no tingués cap responsabilitat amb ell. I bé, una persona enèrgica, una mica”, explica.
Després d’anar descobrint setmana a setmana les parelles que anaven quedant eliminades, ara només queden unes hores per descobrir qui serà la parella vencedora de la tercera temporada del concurs de TV3, una de les més extremes de la història de La Travessa.