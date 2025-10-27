La Travessa: expedición Ponent apura las últimas horas antes de conocer quién será la pareja ganadora de la tercera temporada del concurso más extremo de la televisión catalana. Laura Escanes ha conducido a las 10 parejas durante más de 300 kilómetros desde las Terres de l’Ebre hasta la Vall d’Aran, el punto clave en el que los concursantes tendrán que hacer de todo para superar los retos más duros después de tantos días de esfuerzo. Este martes 28 de octubre podremos descubrir quién conseguirá el premio como vencedores de La Travessa y llevarse 20.000 euros. Antes, sin embargo, 3Cat ha compartido algunos detalles de los participantes que han dado tanto juego las últimas semanas a través de la plataforma. ¿Cuáles son las red flags o banderas rojas que no toleran los concursantes de La Travessa?

¿Cuáles ‘red flags’ no aceptarían los concursantes de ‘La Travessa’?

El término red flags es una expresión que viene del inglés y que se podría definir como aquellas advertencias o banderas rojas que una persona no toleraría o que no le gustan de otra persona o de uno mismo. En un vídeo publicado a través de las redes de 3Cat, les preguntan cuáles son estas red flags en cuanto a las parejas que ellos no aceptarían a la hora de formar una relación.

👀 Curiosament, les red flags dels concursants de "La travessa" es repeteixen. Coincidència? 🚩



Dimarts coneixerem quina és la parella guanyadora de l’edició d’enguany! 💥#LaTravessa3Cat pic.twitter.com/6i1oEpVspD — 3Cat (@som3cat) October 27, 2025

El primero que ha pasado por este pequeño juego ha sido Dani, que forma pareja con Damià y que se ha convertido en uno de los semifinalistas. «Yo nunca podría estar con alguien que no haya visto La Travessa«, indica. La solución es fácil porque los capítulos están disponibles en la plataforma 3Cat. El siguiente ha sido Josep, quien al inicio formaba pareja con Cris, pero tras una prueba de eliminación individual ha terminado creando una de las parejas semifinalistas con Maria. ¿Con quién no estaría el concursante? «Con una persona que no hiciera nada de deporte». Sandra, una concursante que tuvo que decir adiós al sueño del programa por culpa de una lesión cuando tenían cerca la semifinal, también coincide con Josep. «Yo soy muy activa y me encanta hacer cosas, no paro quieta, y por tanto nunca estaría con una persona sedentaria».

La Sandra explica su ‘red flag’ en ‘La Travessa’ | 3Cat

La importancia de la naturaleza, el respeto y el deporte

¿Qué más han compartido los concursantes? Litus da mucha importancia a la naturaleza. «Yo no estaría con una persona que no cuidara la naturaleza ni a la gente que amo». Damià, pareja en el concurso de Dani, también repite las ideas de otros compañeros, el sedentarismo y que «no le gustara el deporte». Maria, una de las semifinalistas, ha ofrecido una lista un poco más amplia que sus compañeros de concurso. «Yo nunca estaría con una persona que no me respetara y no me dejara ser la Maria Serra que soy normalmente. Que prefiriera estar todo el día en el sofá antes que salir a tomar aire o hacer deporte al aire libre, que no respetara el medio ambiente y no tuviera ninguna responsabilidad con él. Y bueno, una persona enérgica, un poco», explica.

Maria comparte una lista de ‘red flags’ en ‘La Travessa’ | 3Cat

Después de ir descubriendo semana a semana las parejas que iban quedando eliminadas, ahora solo quedan unas horas para descubrir quién será la pareja vencedora de la tercera temporada del concurso de TV3, uno de los más extremos de la historia de La Travessa.