La Travessa VIP llegará a la plataforma 3Cat el próximo otoño, pero los fans han recibido un primer vistazo de cómo será la primera edición con famosos del programa de aventuras que presenta Laura Escanes. La cadena pública ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram, en el cual podemos ver a los famosos a quienes han convencido para participar, vestidos con la chaqueta oficial. De amarillo, sonrientes y «preparadísimos» antes de comenzar una aventura que les hará sufrir porque no son pruebas físicas sencillas… En caso de que realmente los hagan currar tanto como a los exconcursantes de las otras temporadas, los veremos someterse a pruebas duras que los pondrán a prueba con kayaks, senderismo y todo tipo de actividades físicas.

Las ocho parejas han llegado a Mallorca y el rodaje apenas acaba de comenzar. Desde un resort de Alcúdia, si hacemos caso a la información que comparten en Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio, el programa empieza a rodar y ya preparan las primeras fases de esta grabación.

¿Quiénes son los famosos que participan en La Travessa VIP?

La influencer y presentadora se ha mostrado muy contenta en este aterrizaje en la isla: «Ya estamos en Mallorca con la sierra de Tramuntana muy cerca, un territorio que pondrá a prueba a nuestras parejas. Por primera vez, no seré yo quien os dé esta noticia«, ha dicho Laura Escanes mientras introducía los selfies de los concursantes que debían confirmar que han comenzado el rodaje. Las valencianas dicen estar «preparadísimas», igual que los hermanos Casas o los jugadores de baloncesto Víctor Sada y Laia Palau.

Podemos recordar cuáles son las parejas que se han formado para este programa que se ha convertido en el más exitoso desde que se creó la plataforma digital de TV3. El tándem que más apoyo está recibiendo a través de las redes sociales es el que forman Miki Núñez y Raquel Sans. El cantante y la periodista forman una pareja bien curiosa que, de momento, están recibiendo muchos mensajes positivos. Leer gente confesar que es “team Miki y Raquel” empieza a ser habitual.

Miki Núñez i Raquel Sans són els concursants que més suport reben abans de començar | 3Cat

Jair Domínguez i Neus Rossell s’han sumat a l’experiència de La Travessa | Instagram

Jair Domínguez y Neus Rossell están enamorados en la vida real y, confían, también en esta experiencia televisiva. También están muy unidos Sheila y Christian Casas, los hermanos del actor Mario Casas que probarán suerte como deportistas. Será gracioso ver a los integrantes de The Tyets, Xavier Coca y Oriol de Ramon, haciendo kayak por Mallorca.

Dos de las que están más en forma son la modelo Jessica Goicoechea y la exgimnasta rítmica Natalia Timofeeva, que forman uno de los equipos que podría llegar más lejos en la competición. De la misma manera que Víctor Sada y Laia Palau, campeones con la selección española que tienen experiencia en esto de los deportes. Finalmente, podemos destacar a las valencianas Nerea Sanfe y Carolna Ferre, dos presentadoras con ganas de darlo todo. La influencer Carlota Bruna y la científica marina Gádor Muntaner cierran un casting muy potente.

Les concursants valencianes també estan a Mallorca | Instagram

El post de Instagram que han hecho con estas primeras imágenes en Mallorca se ha llenado de comentarios de gente que aplauden que vuelva el programa: «Qué guay, qué ganas de ver esta nueva temporada», «Qué fuerte», «Ánimos a todos y ganas de veros en acción» o «¡Buena pinta!» son algunos ejemplos. Hay ganas, pero también críticas a la localización que han escogido para esta temporada porque consideran que es malo que muestren más paisajes bonitos de Mallorca en 3Cat: «Si ya estamos saturados de turistas, ahora hacéis más publicidad», «Estamos masificados y la sierra colapsada de todo tipo de eventos por tierra, mar y aire» o «Solo espero que con las imágenes idílicas con el dron y todo el rollo, no nos genere más turismo… Editadlo y mostrad la parte fea, gracias».