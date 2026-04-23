Laura Escanes no se corta a la hora de comentar las luces y sombras que hubo en los años de matrimonio con Risto Mejide. Cuando estaban juntos, desde fuera parecía que todo era maravilloso… pero gracias a ella, sabemos que los últimos meses fueron complicados. La influencer se enamoró del mediático presentador cuando era muy joven y ahora, con la perspectiva del tiempo y la madurez, ha terminado cambiando la opinión que tenía sobre las relaciones de tanta diferencia de edad. Ahora, vuelve a ser noticia por los titulares que ha soltado sobre aquella época en el podcast de Vicky Martín Berrocal. De hecho, su ex ha estallado en Instagram y ha lamentado estar «aguantando en silencio» titulares sobre su relación «desde hace cuatro años».

Laura Escanes ha confesado que empieza a pensar que fue «una inconsciente» por casarse con solo 22 años. La cosa es que, en aquel momento, estaba «superconvencida» de que era la mejor decisión: «Ahora veo que faltaban muchas cosas y aún tenía que aprender mucho«. Y eso que Risto la preparó para que los criticarían «muchísimo» cuando se supiera que habían empezado a salir: «Me lo pintó como que sería dramático y, después, tampoco fue para tanto aunque sí que recibí muchos comentarios críticos. Creo que me había puesto en lo peor». «En aquel momento, tuve una exposición que no me esperaba y para la que tampoco estaba preparada», ha reconocido.

¿Cuál era su principal miedo del momento? Ahora lo ha revelado: «Me daba miedo acabar siendo una mujer florero, perderme a mí misma y a mi identidad«. Afortunadamente, dice, ha podido superarlo y ahora se la conoce por el trabajo que ha hecho. En aquel momento de verdad creía «de verdad» que la diferencia de edad no era ningún problema: «Lo defendía a muerte y me daba igual lo que dijeran. Lo defendía contra todos… y ahora no pienso lo mismo».

La influencer ha enfadado a Risto Mejide con sus palabras | Youtube

Laura Escanes da detalles de las relaciones tóxicas que ha sufrido

En esta entrevista, Laura Escanes también ha hablado de las relaciones tóxicas que ha vivido. Por primera vez, ha confesado que una de ellas en concreto la afectó muchísimo: «Hubo un mes en mi vida que no hacía más que ir de la cama al sofá y llorar todo el día. Cuando estás en una relación tan tóxica, te pierdes. Lo he pasado muy mal, la verdad, me ha salvado mi círculo y también la terapia«.

En su caso, terminó olvidando qué le gustaba a ella: «Ya no sabes ni qué te gusta ni qué no, acabas sin saber nada de ti por culpa de la dependencia que tienes hacia esa persona. Me mentía a la cara y me miraba a los ojos preguntándome cómo debía confiar en la gente después».

Laura Escanes concede una relación sincera sobre la relación tóxica | Youtube

De los inicios con Risto, explica que su madre no las tenía todas consigo y le preguntó si estaba «bien» en esa situación. Y ahora que ella tiene una hija, cree que actuaría «de la misma manera» si empezara a salir con alguien mayor: «Con un poco de miedo, de preocupación y de pensar que quizás estaría saltándose etapas porque no estaría haciendo las cosas por mí misma».