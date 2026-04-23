Laura Escanes no es talla a l’hora de comentar les llums i ombres que va haver-hi en els anys de matimoni amb Risto Mejide. Quan estaven junts, des de fora semblava que tot era meravellós… però, gràcies a ella, sabem que els últims mesos van ser complicats. La influencer va enamorar-se del mediàtic presentador quan era molt joveneta i ara, amb la perspectiva del temps i la maduresa, ha acabat canviant l’opinió que tenia sobre les relacions de tanta diferència d’edat. Ara, torna a ser notícia pels titulars que ha deixat anar sobre aquella època en el pòdcast de Vicky Martín Berrocal. De fet, el seu ex ha esclatat a Instagram i ha lamentat estar “aguantant en silenci” titulars sobre la seva relació “des de fa quatre anys”.
Laura Escanes ha confessat que comença a pensar que va ser “una inconscient” per casar-se amb només 22 anys. La cosa és que, en aquell moment, estava “superconvençuda” que era la millor decisió: “Ara veig que faltaven moltes coses i encara havia d’aprendre molt“. I això que el Risto va preparar-la que els criticarien “moltíssim” quan se sabés que havien començat a sortir: “M’ho va pintar com que seria dramàtic i, després, tampoc no va ser per tant encara que sí que vaig rebre molts comentaris crítics. Crec que m’havia posat en el pitjor”. “En aquell moment, vaig tenir una exposició que no m’esperava i per a la qual tampoc estava preparada”, ha reconegut.
Quina era la seva principal por del moment? Ara ho ha revelat: “Em feia por acabar sent una dona florero, pedre’m a mi mateixa i a la meva identitat“. Afortunadament, diu, ha pogut superar-ho i ara se la coneix per la feina que ha fet. En aquell moment de veritat creia “de debò” que la diferència d’edat no era cap problema: “Ho defensava a mort i m’era igual el que diguessin. Ho defensava contra tothom… i ara no penso el mateix”.
Laura Escanes dona detalls de les relacions tòxiques que ha patit
En aquesta entrevista, Laura Escanes també ha parlat de les relacions tòxiques que ha viscut. Per primera vegada, ha confessat que una d’elles en concret va afectar-la moltíssim: “Va haver-hi un mes de la meva que no feia més que anar del llit al sofà i plorar tot el dia. Quan estàs en una relació tan tòxica, et perds. Ho he passat molt malament, la veritat, m’ha salvat el meu cercle i també la teràpia“.
En el seu cas, va acabar oblidant què li agradava a ella: “Ja no saps ni què t’agrada ni què no, acabes sense saber res de tu per culpa de la dependència que tens cap a aquella persona. Em mentia a la cara i em mirava als ulls preguntant-me com havia de confiar en la gent després”.
Dels inicis amb el Risto, explica que la seva mare no les tenia totes i va preguntar-li si estava “bé” en aquesta situació. I ara que ella té una filla, creu que actuaria “de la mateixa manera” si comencés a sortir amb algú més gran: “Amb una mica de por, de preocupació i de pensar que potser s’estaria saltant etapes perquè no estaria fent les coses per mi mateixa”.