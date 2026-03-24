Laura Escanes ha fet públiques moltes de les relacions amoroses que ha tingut des que es divorciés de Risto Mejide, una vida personal de la que ara ha afegit encara més suc. En el pòdcast d’Abel Planelles, ha confessat que ho ha arribat a passar “molt malament” en les seves ruptures. De fet, diu que ha arribat a pensar que “moriria” per mal d’amors: “Sé que no, però per dins he sentit que estava morint de debò“.
No s’ha mullat a l’hora de dir amb quina ruptura ho ha passat pitjor, però sí que ha reconegut que l’han tractat molt mlament: “Quan et traeixen, quan t’enganyen, quan et trepitgen i et tracten de boja… Aquella decepció que sents perquè creies que tenies una persona davant i després veus que no era així“. La influencer diu que ha tingut la sensació que li han trencat el cor en les relacions més curtes: “Ho passes pitjor quan et tracten pitjor, sigui una relació curta o llarga. En una de més temps, vius un procés més difícil, però tens més temps d’analitzar-ho”.
El presentador li ha preguntat, aprofitant la confiança que es tenen, si és cert que van esperar a què es publiqués l’últim capítol del seu pòdcast junts a anunciar la separació amb Risto Mejide. Va semblar massa casualitat que emetéssin el capítol sobre comiats, on deien que intuïen que no estarien casats totala vida, i poc després confirmessin el divorci: “Et juro que va ser casualitat“, ha dit ara. De fet, assegura que aquell pòdcast s’havia gravat moltíssim temps enrere i que la decisió de deixar el capítol dels comiats per al final tenia sentit: “Volíem parlar de molts temes, aquell era només un, i a l’hora de distribuir-los en la temporada tenia sentit”.
“En aquell moment, quan ho gravàvem, no estàvem passant per un bon moment perquè quan et separes no és d’un dia per un altre i més quan tens una filla en comú. Hi havia molt sentiment allà i es barrejaven moltes coses. Va donar la casualitat que es va acabar el projecte quan es va acabar la relació”, ha insistit.
Els titulars que ha donat Laura Escanes en aquesta última entrevista
En altres moments de l’entrevista, Laura Escanes ha fet confessions que faran gràcia als seus seguidors. Per exemple? Quan ha dit per què creu que se l’ha acceptat tan bé com a presentadora de TV3: “A mi m’estimen a Catalunya gràcies a La Travessa i per la meva bona relació amb el Miki Núñez, a qui li dec molt“. Entre els amcis més famosos que té a Instagram? Victoria Federica, la neboda de Felip de Borbó.
De la seva vida sentimental, també ha dit que es troba en un molt bon moment i que li encantaria casar-se amb el Joan Verdú: “Això sí, m’imagino una boda superíntima“. Entre els seus plans, hi ha el tornar a ser mare? Aquí ha deixat caure que li agradaria “molt”… així que temps al temps.
Una Laura Escanes que es troba en un dels millors moments professionals i personals dels últims anys.