Audiència de cine a TV3 en un dissabte d’aposta per les pel·lícules

TV3 va tornar a fer una audiència de cine aquest dissabte i va ser, en part, per la pel·lícula programada per al primer tram de la tarda, en una franja molt disputada en la televisió lineal, en què tres cadenes més van apostar per un film per intentar atraure un públic que cada dia més s’escapa cap a les plataformes. La televisió pública catalana va obtenir ahir una quota de pantalla del 14,8%, sis punts i mig per sobre de la segona classificada en aquesta cursa que es repeteix cada dia, Antena 3, que va aconseguir un share del 8,4% amb la seva programació de dissabte, amb La 1 en tercera posició però pels pèls, ja que el canal principal de TVE gairebé hi va empatar, amb un 8,2%. Darrere d’aquestes, van quedar Cuatro (6,7), La Sexta (6,2) i Telecinco (5,2), que cada dia s’estavella més en el consum televisiu a Catalunya. Només La 2, que sempre ha tingut un paper secundari, va quedar, amb un 1,7, per darrere del que se suposa que és el canal més important de Mediaset.
I els dos punts forts de TV3 per mantenir ahir el seu lideratge habitual van ser la pel·lícula de la tarda i una bona nit de Col·lpase. Això, amb permís dels Telenotícies, invulnerables sempre que no els canviïn l’horari pel futbol, que van complir: 25,2% de quota i una mitjana de 317.000 espectadors al migdia i un 24% i 402.000 espectadors al vespre.
Pel que fa a la guerra que sempre és més dura i incerta –els Telenotícies s’han guanyat un públic pràcticament captiu al llarg dels anys–, al prime time el Col·lapse de Jordi González va estar ahir en la seva franja alta, amb un 15,9% de share i 187.000 espectadors de mitjana.
La batalla de les pel·lícules de la tarda de dissabte
Abans, però, TV3 havia guanyat la batalla de les pel·lícules de tarda, una aposta que la cadena pública catalana té molt consolidada. El truc és una fórmula molt provada i gairebé imbatible, que combina la qualitat dels films programats amb el punt comercial imprescindible i el to que permet mantenir l’equilibri en una franja amb públic familiar: títols adequats per als joves de la casa però sense que els pares s’hi avorreixin. I la paraula clau en aquest cas va ser Ridley Scott. La pel·lícula Tots els diners del món, del director de la cèlebre Blade Runner, va assolir un 15,1% de quota de pantalla amb una mitjana de 183.000 espectadors.
El film, basat en fets reals, explicar el segrest d’un net del magnat del petroli John Paul Getty III, que es va produir a Roma l’any 1973. Un retrat d’un personatge controvertit amb el rerefons del mercat mundial del petroli en l’any que va esclatar la primera gran crisi quan els països àrabs van aixecar la veu. Una tria que ben segur no és casual en un moment en què la guerra a l’Iran torna a sacsejar els preus dels carburants.
La resta de cadenes que batallaven per posicionar les seves pel·lícules de la tarda no van passar de l’11,3% (137.000 espectadors de mitjana) de La 1, amb Una rubia muy legal. Bastant més avall van quedar Cuatro, amb Men in Black International (8,3%), i Antena 3, Ella lo sabe (8,3%).