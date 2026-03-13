TV3 acostuma a fer audiències boníssimes quan emet futbol, un caramel·let que els fa líders amb molta solvència jugui el Barça masculí o el femení. Aquest dijous mateix, per exemple, han aconseguit un bon 19,7% de share amb el partit d’anada de la Copa de la Reina. Hi havia derbi català i això ha interessat a gairebé 400.000 teleespectadors, una xifra que deixa en ridícul les altres cadenes perquè cap d’elles no ha arribat al 10%. Ara bé, aquesta és una arma de doble tall que els juga en contra en altres aspectes.
La part negativa més evident és la davallada que pateix el TN Vespre el dia que el mouen del seu horari habitual. L’informatiu que presenta Toni Cruanyes fa quotes de pantalla altíssimes quan l’emeten a les nou, però no funciona tan bé quan l’han de modificar i avançar-lo a les vuit del vespre per poder deixar el seu espai al futbol. El cas d’aquesta setmana n’és un exemple, ja que en l’edició a les 20 hores va obtenir un 15,8% que no té res a veure amb el 27% de dilluns, el 20,4% de divendres passat o l’altre 27% de dimecres 4 de març, per exemple.
Molts exemples mostren la davallada del TN Vespre en dies de futbol a TV3
L’aura del TN s’esfuma quan li toquen l’horari, ja que també ha passat el mateix les últimes vegades que ha passat. El dimarts 3 de març, l’enfrontament entre el Barça i l’Atlético de Madrid a la Copa del Rei els va fer obtenir un 39% summament espectacular. En detriment, com dèiem, el TN Vespre a les vuit que va fer un 17,9% gens habitual en ells.
Un altre cas és el de l’11 de febrer, l’anada de la Copa del Rei, on també va quedar perjudicat l’informatiu que va quedar-se amb un 19% malgrat que hi havia molta expectació per les notícies enmig d’un temporal fortíssim de neu i vent. El futbol va triomfar, és clar, amb el 33,6%.
Una de freda i una de calenta per a TV3, que diuen, els dies que prioritzen el futbol i han de relegar els informatius a un horari diferent. Perden teleespectadors amb ganes d’informació, sí, però en guanyen encara més després gràcies als aficionats culers que volen gaudir del futbol en català i a través de la televisió pública. No hi ha gaire marge de maniobra, en aquest cas, ja que els horaris dels partits venen establerts sense que TV3 pugui fer-hi res i tampoc no emetran el telenotícies quan acabi perquè seria massa tard. És el que hi ha, però queda clar que aquesta és una tendència que ha vingut per quedar-se i no deuen estar gaire content amb el resultat.