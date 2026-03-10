TV3 ha hagut d’acomiadar-se d’un dels seus caramel·lets preferits, El Foraster, que ha acabat la temporada aquest dilluns després d’unes setmanes de molt bona audiència. Com és habitual, el programa ha preparat un recull dels millors moments que acostuma a fer una audiència més baixa perquè es tracta d’un refregit. Ara bé, els teleespectadors han explotat aquesta vena més nostàlgica i s’han mantingut enganxats a la pantalla també en aquesta reposició. Prova d’això, el bon 18,5% de share que han aconseguit. Més de 318.000 teleespectadors han connectat amb la televisió pública per veure, per última vegada, el seu estimat Quim Masferrer.
El presentador continua triomfat, també amb El conte d’El Foraster que ha superat les altres cadenes amb molta contundència. Queda clar que encanta en majúscules el seu “Sou molt bona gent“, ja que ha tornat a deixar en evidència tota la competència. TV3 ha doblat el resultat de TVE, per exemple, que aconsegueix la medalla de plata amb el 9% de La Resistencia. L’espai de David Broncano no ha aconseguit ni tan sols apropar-s’hi, així que no els ha servit de massa tenir a plató a Aitana Sánchez Gijón o un dels intèrprets de One Piece -el dia abans de l’estrena de la segona temporada del seu live action a Netflix-.
Pablo Motos, per la seva banda, ha ofert als teleespectadors una entrevista amb Juanma Moreno. Aquesta conversa amb el polític el fa caure fins a la tercera posició, així que no hi ha molt bones notícies per a El Hormiguero que assoleix un 8,1%.
Dilluns vinent, TV3 emetrà un capítol nou de Crims
TV3 es queda sense El Foraster fins d’aquí a uns mesos, quan emetin una altra temporada, però no tot són males notícies. I és que la cadena pública té a la recambra un programa que els fa guanyar encara més audiència, a vegades, un dels productes que més agraden de la casa com és Crims. L’equip de Carles Porta ha preparat set casos nous que tindran com a fil conductor els enganys, els que es representaran de diferents maneres. Ja hi ha ganes que posi llum a la foscor, un desig que es farà realitat ben aviat.