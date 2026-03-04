El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Futbol de rècord per a TV3: el partit del Barça, el més vist des del 2021
Jennifer Navarro
04/03/2026 09:59

Els partits del Barça sempre fan aconseguir una bona audiència a TV3, però el que ha passat aquest dimarts ha estat històric. Feia molt de temps que la cadena -bé, aquesta i cap altra- no assolia un 39% de share amb una retransmissió. Era molt difícil que els blaugranes aconseguissin remuntar un 4-0, però l’esperança no es perd i, encara menys, en un final tan apoteòsic com aquest. Ho han tingut a tocar i això ha afavorit la cadena pública, que ha obtingut una dada increïble. Si el partit d’anada ja havia arrasat, ara han fet cinc punts i mig més.

El partit del Barça ha fet una audiència espectacular - TV3
El partit del Barça ha fet una audiència espectacular | TV3

Més d’un milió de persones connecten amb la semifinal de la Copa del Rei

Queda clar, doncs, que ahir ningú no va veure res més que el futbol. Fins i tot els merengues van sintonitzar la televisió, segurament per assegurar-se que queien eliminats… però aquests també compten en el recompte de teleespectadors. I va ser una autèntica bogeria, tenint en compte que gairebé un milió de persones van veure el partit a TV3, amb 965.000 persones de mitjana.

I, a aquesta xifra, hem de sumar tots aquells que el van veure a través de TVE que també l’emetia. En el seu cas, també van pujar una mica respecte a l’altra partit i van arribar a un 16% també molt bo. 395.000 teleespectadors van veure el partit en castellà, així que si sumem una cadena i una altra podem dir que gairebé 1,5 milions de persones van cridar amb els gols esperançadors del Barça

Des de TV3 ens confirmen que ha estat el partit més vist des del 2021. I estan molt contents, ja que aquest triomf televisiu ha fet que la quota del dia s’impulsi fins al 23,2% i, per tant, suposi la millor des de fa un parell d’anys. El partit ha estat la segona emissió més vista des de l’estrena de la plataforma 3Cat i més de 94.400 dispositius únics han connectat amb la programació especial. De fet, La TdT ha estat el programa més escoltat del dia i en àudio s’ha registrat un dels millors dies de la temporada amb 237.200 reproduccions.

L'eliminació del Barça no ha comportat una davallada de les audències - TV3
L’eliminació del Barça no ha comportat una davallada de les audències | TV3

I, a les altres cadenes, res de res. El Hormiguero ha obtingut una xifra lamentable, per exemple, ja que només el 4,6% de l’audiència ha preferit veure què deia l’Alex González en aquesta entrevista amb Pablo Motos. I a Telecinco la cosa era encara pitjor, ja que amb First Dates han acabat d’enfronsar-se i obtenen un 3,4% molt preocupant. Ahir era dia de futbol i, veient els resultats, sembla que l’aposta continuarà sent ben ferma.

