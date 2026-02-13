TV3 sap que emetre futbol és una aposta segura i se n’ha tornat a beneficiar aquest dijous amb l’emissió del partit de Copa del Rei que enfrontava el Barça i l’Atlético de Madrid. Les ventades han aturat tot el país, però pel que es veu no les ganes de veure el match. Així ho reflecteixen les xifres d’audiència, una altra vegada espectaculars per a la cadena pública. En aquesta ocasió, han assolit un espectacular 33,6% de share amb una mitjana de 789.000 teleespectadors. Una bogeria malgrat la derrota culer, vaja.
També han seguit molt el programa del postpartit, que fa un bon 17,8% de quota de pantalla. El Fanzone ha començat més tard i ha baixat una mica, per això, ja que es queda amb el 7,5%. En un dijous sense Polònia, també surt perjudicat el TN Vespre en l’horari de les 20 hores. En aquesta franja no fa els números brutals d’entre setmana, però de tota manera poden estar contents perquè el 19% dels teleespectadors han volgut informar-se dels efectes del temporal a TV3.
I les altres cadenes, quina audiència han fet mentrestant?
Mentre TV3 emetia i triomfava amb el futbol, les altres cadenes s’havien d’acontentar amb audiències molt més baixes. TVE també tenia els drets del partit i, en el seu cas, van fer un 14,9% bo però que no arriba ni a la sola de les sabates dels resultats de TV3. Els catalans volen veure el Barça a través de la pública, això queda clar.
El tercer classificat de la nit va ser Antena 3, que va fer un 8% de share gràcies a l’entrevista a Samantha Vallejo-Nágera. Era la primera que concedia després del seu comiat inesperat de Masterchef, però ni amb això han cridat gaire l’atenció. Pel que fa a la resta de cadenes, han assolit xifres irrisòries… La 2 Cat, per exemple, només ha fet un 2,2% amb l’entrevista de Jordi Basté a Nina. I Telecinco? Sembla que no aprenen, ja que l’emissió de Gran Hermano es queda amb un minso 2% de l’audiència.
El Barça no va fer un bon partit, ja que des de ben aviat va fer-se evident que acabarien perdent i de pallissa. Malgrat que van millorar una mica a la segona part, això no va ser suficient per remuntar i oferir un bon paper. Els culers van marxar a dormir enfadats, sí, però no van desconnectar la televisió en cap moment i això va beneficiar una TV3 que continua liderant gràcies al futbol passi el que passi.