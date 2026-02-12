La direcció de 3Cat continua rebent les crítiques del Comitè d’Empresa de TV3, que en aquesta ocasió ha carregat contra els processos de lliure designació que s’hi estarien produint. En un comunicat que apuja encara més el to, denuncia que hi hagi hagut “mala praxi“, “arbitrarietat” i “opacitat” en els canvis a la direcció del canal infantil SX3. D’aquesta manera, se sumen a les crítiques dels sindicats per la tria de la responsable del departament perquè consideren que hi hauria hagut un “nomenament a dit” sense cap procés transparent ni justificació real.
La destitució de la directora ha generat molt malestar intern, sobre el que es pronuncien en aquesta carta: “Aturem l’arbitrarietat. 3Cat, oficina de recol·locació. Un cop més, la Direcció imposa nomenaments a dit, sense cap procés transparent ni justificació real, i col·loca perfils triats per conveniència personal i no per mèrit o capacitat”. “Aquesta manera de fer trencar la confiança de la plantilla, menysté el valor professional dels equips i perverteix l’esperit de servei públic que hauria de guiar aquesta empresa”, afegeixen.
Denuncien que, ara fa tres anys, col·loquessin una responsable “sense perfil ni experiència en mitjans audiovisuals” i “amb una gestió de persones alarmantment deficient”. No contents amb aquest dard cap a ella, també han denunciat les pràctiques que s’estarien cometent a TV3: “A tot això s’hi suma una nova forma d’opacitat, la contractació repetida de les mateixes empreses externes de selecció que actuen com a pantalles per legitimar decisions que ja estan preses“.
📜 Comunicat:
Aturem l’arbitrarietat!
3Cat, oficina de recol·locació.
Prou endollisme. Prou opacitat. Compliment del conveni, transparència i respecte per a tothom!
Una acusació forta que continuen: “Aquesta política de contractacions i nomenaments evidencia que la Direcció està convertint aquesta empresa en una autèntica agència de col·locació dels seus afins, premiant lleialtats personals i castigant la professionalitat i la crítica. És una deriva inacceptable que posa en risc la credibilitat de la institució i la motivació de la plantilla”.
3Cat es defensa i el Comitè amplia la llista d’exigències
Des de 3Cat s’han defensat i els han acusat de “mentir“. En declaracions a ElMóndelatele han assegurat que totes les places directives es convoquen per concurs intern i no per lliure designació com abans. I, davant d’això, el Comitè d’Empresa ha reaccionat amb la publicació d’un altre comunicat. Ara, exigeixen que hi hagi respecte a la plantilla i transparència en la gestió: “Hem de manifestar la nostra sorpresa i el nostre desacord amb el contingut del seu comunicat, especialment amb l’afirmació que les actuacions recents de la Direcció s’ajusten al conveni col·lectiu“.
El Comitè d’Empresa, en l’exercici legítim de la defensa de representació dels treballadors, ha denunciat un incompliment concret i objectiu: “Les contractacions i els processos relacionats amb el nivell H no respecten el que estableix el conveni col·lectiu. No pot ser que pràcticament una quarta part de la plantilla sigui escollida únicament a criteri de la Direcció. És alarmant que en el 2025 tinguem 445 posicions d’aquestes categories“.
D’altra banda, han remarcat que no és l’únic “incompliment” que creuen que ha fet la Direcció: “Ens hem vist obligats a recórrer a organismes de control de la Generalitat per obtenir informació a la qual tenim dret per llei en totes les comissions: per la diagnosi del pla d’igualtat, per al funcionament de la Comissió de Formació, els informes pels quals deneguen revaloritzacions de lloc de treball, informació sobre les empreses de selecció contractades, etc”. “Aquesta situació dificulta la negociació col·lectiva i menysté el Comitè d’Empresa“, lamenten.
📜 Comunicat:
Exigim respecte a la plantilla i transparència en la gestió
Respecte a la plantilla, negociació efectiva i resultats reals!
I, de fet, han exigit que es produeixin uns canvis per arribar a la “normalització” de les relacions. Que “s’aturin” tots els concursos de lliure designació que no compleixin el que estableix el conveni, que es faci arribar al comitè “tota la informació pendent” relativa a les comissions i informes i que es convoqui “una reunió urgent” amb la Direcció i la Comissió de Valoració “per revisar aquesta situació” i “reparar els incompliments“.